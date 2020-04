Dowladda oo beenisay war ka dhan ah NISA oo lagu daabacay Wargeysyo laga leeyahay Kenya

Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul u beenisay warar lagu daabacay wargeysyo laga leeyahay Kenya oo eedeymo loogu soo jeediyay Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka.

Wargeysyada kala ah The Star iyo Standard Media ayaa waxay ku sheegeen in NISA xiriir la leedahay Al-Shabaab, isla markaana dhaqaale ku taageertay, waxaana ay soo qaadatay warqad been abuur ahaa oo ahaa risiit xawaaladeed oo sheegaya in Sarkaal ka tirsan NISA uu Al-Shabaab u diray lacag gaareysa 1.5 milyan oo dollar.

Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu yiri “Dowladda federaalka Soomaaliya waxay aad uga walaacsan tahay faafinta warar beenta iyo marin-habaabinta ah ee ku saabsan hey’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA oo ay daabaceen wargeysyada (The Star Kenya iyo Standard Media Kenya).

“Dowladda Federaalka waxay si xooggan u naqdineysaa weerarada aadka u xun iyo olalaha gefka ah ee lagu beegsanayo dowladda iyo hey’adaheeda, NISA waxaa ka go’an dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna dambi u aragtaa warka ceebeynta ah ee wareegaya baraha bulshada, iyada oo la isku dayayo in la sumcad dilo hey’adda”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka oo ku qornaa afka Ingiriiska.

Sidoo kale dowladda Federaalka ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo wareejinta iyo daabacada wararkan been abuur ah ee ka dhanka ah NISA.

Ugu dambeyn waxaa shacabka iyo Hey’addaha warbaahinta loogu baaqay inay muujiyaan go’aan qaadasho wanaagsan ka hor inta aysan sii faafin ama dib u daabicin wararka marin habaabinta ee aan la xaqiijin.