C/raxmaan C/shakuur oo soo bandhigay cida maalgelisay Mashruuca Baxnaano ee Madaxweynaha daah-furay

Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ka daba-yimid warkii Madaxtooyada Villa Somalia ay faafisay ee ahaa mashruuca Baxnaano oo uu Madaxweynaha daah-furay, kaasoo qorshihiisa yahay in lagu taakuleeyo dad gaaraya 1.3 milyan oo qof oo ah dadka danta yar.

C/raxmaan C/shakuur ayaa wax laga naxo ku tilmaamay in Madaxweynaha uu ka run shegei waayo Mashruuca Baxnaan cida maalgelisay, isagoo ahaa mashruuc sanado badan soo socda oo ay wadeen Hey’addo ka tirsan Qaramada Midoobey.

“Waa wax laga naxo in madaxweynihii dalka uu kari waayo in uu ka run sheego mashruuca Baxnaano ee uu shalay daah furay. Mashruuca oo sanado soo socday waxaa deeqdiisa leh Baanka Aduunka, fulintiisana haydaha WFP iyo UNICEF, maamulkiisa kore ayaa lagu maamusay dowlada Soomaaliya, waxaana loogu tala galay in lagu gacan qabto dadka ay abaaraha, fatahaadaha webiyada iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga cayrteeyeen oo ay dalagii iyo xoolahii noolaa ka baabi’iyeen ka dibna xeryaha qaxootiyada galay, si ay noloshoodii dib ugu laabtaan oo saboolnimada looga saaro”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.

C/raxmaan C/shakuur ayaa soo qaatay hadalkii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay munaasabadda daah furka mashruucaas oo ahaa in Madaxweynuhu markii u horeysay ku sheegay deeq ay dowladdu dadkeeda gaarsiiso, balse uu dafiray runta iyo xaqiiqada mashruuca.

“Sow ma haboonayn intii uu Madaxweynuhu oran lahaa waa markii ugu horaysay oo ay dawladu dadkeeda deeq gaarsiiso in uu mashruuca runta ka sheego, una mahadceliyo cidii deeqda bixisay, kuwa fulinta u xilsaaran, kadibna xuso kaalinta ay dawlada mashruuca haatan ku leedahay, isagoo khajilayana raaciyo kaalinta haboonayd in ay dawlada ku yeelayo intii uu sheegan lahaa deeq ajnabi ah ka timid, una ekeysiin lahaa in loogu tala galay ka hortaga Karoona Fayris”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.

Ugu dambeyn waxaa uu tilmaamay in Hoggaanka siyaasadda laga rabo inuu dadkiisa runta u sheego, una daacad waramo, si kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladda u kabco, iyo aaminaada muwaadinka u haayo hoggaanka dalka.