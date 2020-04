Duqa Muqdisho oo sheegay in la diyaariyay koox loo tababaray aaska dadka u dhinta COVID-19

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Filish) oo xalay shir jaraa’id ku qabtay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka hadlay qorshayaasha dowladda uga hortageyso cudurka Coronavirus.

Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in la diyaariyay koox loo tababaray aasida dadka u geeriyooda cudurka Coronavirus, waxaana uu caddeeyay in wax laga bedelay qaabkii dadka dhinta loo aasi jiray ee ahaa in dad badan ka qeyb galaan aaska iyo salaada janaasada oo aan la soo buuxin, in qofka dhintay loo dukan karo salaada janaasada ee qaa’ibka ah ama meydka oo maqan.

“Waxaa diyaarinay Koox loo tababaray dadka u geeriyooda COVID-19, sidii loo aasi lahaa, sidoo kale waxaa wax laga bedelay qaabkii dadka wax loo aasi jiray ama dadka uga qeyb geli jireen oo ah in aanay ka qeyb gelin dadka, maadaama cudurkan si fudud bulshada ugu faafi karo”ayuu yiri Guddoomiye Cumar Filish.

Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in Culimada iyo dhaqaatiirta ay lagama maarmaan u yihiin wacyi gelinta bulshada, isla markaana talooyinkooda loo baahan yahay inay bulshada u dhega nuglaadaan.

Dowladda Soomaaliya ayaa muhiimadda koowaad siineysa ka shaqeynta bed-qabka bulshada, iyadoo dadaal xooggan ugu jirta xakameynta faafitaanka iyo saameynta cudurkaan dhibaatada badan ku haya caalamka.