Dowladda Soomaaliya oo u digtay Ganacsatada macaashka ka raadisa xaaladaha adag

Wasiirka Wasiiradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Soomaaliya Eng. C/llaahi Cali Xasan ayaa Ganacsatada Soomaaliyeed uga digay inay kordhiyaan qiimaha maciishadda dalka, xilli dhowaan dowladdu canshuur dhaaf sameysay.

Wasiirka oo shir jaraa’id ku qabtay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraga ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono Ganacsatada macaash ka dhex raadisa xaaladaha adag ee wadan ku jiro maadaama Ganacsatada loo sameeyey cashuur dhaaf 100% ah iyo weli ba badeecadaha qaar oo cashuurtii laga dhimay 50%.

Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in Ganacsatada looga baahan yahay inay u naxariistaan shacabka isla-mar-ahaantaana ay maanta garab u noqdaan shacabkooda maadaama dalku uu ku jiro xaalado aad u adag oo uu sababay cudurka COVID-19.

Wasiirka ayaa ku booriyey inay maal-gashi ku sameeyaan wax-soo-saarka dalka sida Xoolaha, Beeraha, Kalluunka iyo waxyaabaha la hal-maala si loogga maarmo waxyaabaha dalka dibaddiisa laga soo dhoofiyo.

Ugu dambeyn Wasiirka Ganacsiga ayaa tilmaamay in Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ay wado dedaalo badan oo ay wax kaga qabanayso Ganacsatada isku deyda inay qaaliyeeyaan maceeshada wadanka, waxaana uu cod dheer ku muujiyey in dawladdu ay fulisay codsigii Ganacsatada ee ahaa in cashuur dhaaf loo sameeyo sidoo kale na wax laga la qabto caqabadihii jiray ee dhinaca badeecadaha wadanka imanaya sidaas darteed na loo baahan yahay in Ganacsatadu na ay waajibkooda gutaan oo ay umadda u naxariistaan.