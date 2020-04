Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo dhambaal ku saabsan Bisha Ramadaan u diray Muslimiinta

By

Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhambaal ku saabsan Hambalyada bisha barakeysan ee Ramadan u diray Muslimiinta, isagoo markii u horeysay soo qaatay axaadiis iyo aayado ku soo arooray Bisha barakeysan ee Ramadan.

Abiy Ahmed oo aabihii ahaa Muslim ayaa sheegay in Ramadankan uu ka mid yahay shanta tiir ee Islaamka, isagoo xusay in Nabi Muxumed CSW uu inoo sheegay in Ramadanka la xiray dhammaan albaabka Naarta, lana furayo albaabka Jannada, sheytaanka la xirayo.

Sidoo kale waxaa uu soo qaatay fadliga iyo kheyrka ay leedahay Habeenka Leylutul Qadriga.

Abiy Ahmed ayaa soo qaaday in Sanadkan ay Bisha Ramadaan ku soo aaday, xilli adduunka uu ku dhacay cudurka faafa Coronavirus , isla markaana jahwareer badan geliyay bulshada, waxaa uu ku baaqay in la kala fogaado oo la iska ilaaliyo gacan qaadka iyo in guriga la joogo.

