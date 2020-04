9 bukaan oo Isbitaalka Martiini ugu geeriyootay Coronavirus

By

Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa goor dhow shaacisay in 9 bukaan oo qabay Cudurka Coronavirus ay ugu geeriyootay Isbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho.

Tiradan ayaa noqoneysa tii ugu badneyd ee hal mar u dhimata cudurkan, iyadoo haatan 32 ruux ay mareyso tirada guud ee cudurkan u geeriyootay Soomaaliya.

“Waxaa soo kordhaya bukaannada uu soo riay cudurka Covid-19 ee isbitaallada gaarka loo leeyahay u soo gudbinayaan Isbitaalka Martiini, marka xaaladoodu gaarto heer aan waxba laga qaban karin, taasoo sababta in la badbaadin waayo bukaanno badan oo dhaqaatiirtu aaminsan yihiin in la badbaadin karay haddii xilli hore la soo gudbin lahaa, sidaas darteed dhammaan Isbitaallada waxa looga digayaa in bukaannada leh astaamaha safmarka Covid-19 ay ku hayaan isbitaallada” ayaa lagu yiri digniinta Wasaaradda Caafimaadka.

Halista ugu badan ee cudurkan iyo goobaha uu ku faafayo ayaa ah Isbitaalada Muqdisho, waxaana jirta in bukaanada caadiga ee Isbitaalada lagu qaabilo aan la garan karin in cudurkan uu qabo iyo in kale.