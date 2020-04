Mahad Salaad “Dayacaada iyo daryeel la’aanta Isbitaal Martini ka jirto yaa dusha laga saarin…”

Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ka hadlay daryeel la’aan iyo dayacaad ka jirta Isbitaalka Martiini oo ah goobta ay dowladda ugu tala gashay inay kula tacaasho dadka qaba cudurka Coronaviru.

Xildhibaanka ayaa ka jawaabay war maanta ka soo baxay Wasaaradda caafimaadka, kaasoo Isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ka geeyo dadka qaba Coronavirus.

Halkan hoose akhriso qoraalka Xildhibaanka:-

Dayacaada iyo daryeel la’aanta caafimaad ee kajirta Isbitaal Martiini yaan dusha laga saarin Isbitaalada gaarka loo leeyahay

Wasaarada caafimaadka waxay maanta soo saartay digniin ay u jeedinayso Isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaalada Magaalada Mogadishu in la geeyo dadka qaba ama uu ku dhacay cudurka Covid 19. Sagaalka qofood ee wasaaradda caafimaadku sheegtay in ay u geeriyoodeen cudurka COVID 19 ee xalay Isbitaal Martiini ku dhintay waxaa la sheegay in neeftu ku dhegtay kadib markii uu shaqeyn waayay mashiinkii oksijiin ka ahaa ee bukaanada neefta siinayey. Sababta mashiinadu u shaqayn waayeen ayaa lagu sheegay in isbitaalka korontadu ka tagtay, ayna ka maqneed muddo saacad ah.

Haddaba su’aashu waxay tahay dayacaada iyo daryeel la’aanta caafimaad ee kajirta Isbitaal Martiini, sababteedana ay leedahay Wasaarada Caafimaadka ma lagu eedayn karaa Isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ehelada dadkoodu xanuunkaan qabaan ay daryeel caafimaad badeen iyaga oo ka cabsi qaba dayacaada iyo daryeel la’aanta ee kajirta Isbitaal Martiini?

Waxaan ugu baaqaynaa Xukuumada in ay xil gaar ah iska saarno badqabka iyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed, shaqadeeduna aysan noqon igu sawir iyo shirar jaraa’id oo maalin walba la qabto.

Mahadsanidiin.

Hon. Mahad Salad