Taliska Mareykanka Afrika oo xaqiijiyay in dad rayid lagu dilay duqeyn ka dhacday Somalia

Taliska Ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa qirtay in duqeyn sanadkii hore 2019 ay ka fuliyeen Soomaaliya sanadkii hore ay ku dileen dad rayid ah.

Warbixin saddex biloodle ah oo loogu tala galay in si hufan loo baaro wararka sheegaya in dad rayid ah lagu dilay weerarada Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyn dhacday 23 bishii February 2019 in labo qof rayid ah lagu dilay 3 kalena lagu dhaawacay duqeyn ka dhacday deegaanka Kuunyo Barow ee Gobolka Shabeellaha hoose.

Sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay inay aad uga xun yihiin dadka rayidka ah ee ku dhimatay duqeyntaas, iyadoo la tilmaamay in dhimashada iyo dhaawaca ay ka dhasheen goob Al-Shabaab ku keydiyaan hub iyo waxyaabaha qarxa oo bartilmaameedku ahaa, looguna tala galay in kagu burburiyo.

Warbixinta AFRICOM ayaa meesha looga saaray illaa 20 sheegasho oo ku saabsan weerwro dad rayid ah lagu dilay oo markii la baaray lagu ogaaday in aysan xilliyadaas wax howlgalo laga fulin Soomaaliya.

Taliska Mareykanka ee Afrika ma sheegin wax magdhow ah oo la siinayo dadkii uu duqeynta ku dilay iyo tallaabo kale oo uu qaadayo midna.