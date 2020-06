Sanbaloolshe “Soomaaliya waa inay nafteeda ka badbaadisaa Qatar”

By

Agaasimihii hore ee Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa maqaal dheer ah oo uu ku daabacay Wargeyska The National Interest ee ka soo baxa dalka Mareykanka waxaa uu kaga hadlay saameynta Qatar ee Soomaaliya, isagoo cinwaan uga dhigay “Soomaaliya waa inay Nafteeda ka badbaadisaa Qatar”.

Sanbaloolshe ayaa ugu horeyn ku bilaabay maqaalkiisa sida Soomaalida ku dhaqan gudaha iyo dibadda u soo dhoweeyeen doorashadii Madaxweyne Farmaajo iyo rajada laga qabay, in Diblomaasiyiinta ay aaminsanaayeen in Farmaajo noqon doono nin daacad ah oo firfircoon oo is bedel sameeye ah.

“40-ka bilood ee uu xukunka hayo Madaxweyne Farmaajo kadib inuu Amniga dalka aad u liito, Dhaqaalihii burburay, Dowladihii Federalka kala qeybsan yihiin, Siyaasadda Dibadda oo aan sal lahayn, Hay’adihii Qaranka oo naafoobay, Cudurkii COVID 19 oo waxyeeleynayo Bulshadda, Muqdisho oo loo go’doomiyey cabsi laga qabo Weeraro Argagixiso”ayuu maqaalkiisa ku yiri Sanbaloolshe.

Waxaa uu sheegay in muddo xileedka Madaxweynaha uu dhamaad yahay, isla markaana qorsheynayo muddo kordhin aan sharciga waafaqsaneyn iyo inuu abuur xaalad degdeg ah oo muddo xileedkiisa Madaxweyne ku dheereysto.

Sidoo kale waxaa uu xusay in Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihiisa Kheyre lagu soo waramayo inay kala tagayaan, iyo in Mucaaradkiisa ay galaan-gal ugu jiraan sidii ay xilka uga tuuri lahaayeen.

Mr Sanbaloolshe ayaa sheegay in dowladda Qatar ay caqabad weyn ku tahay Soomaaliya, isla markaana taageero dhaqaale iyo farsamo ay siiyaan dowladda Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowlad goboleedyada jaalka la ah dowladda Federaalka.

Waxaa uu kaloo sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu haatan u nuqul yahay Qatar, iyo inuu heer xun gaarsiiyay xiriirki taariikhiga ahaa iyo midka istiraatiijiyaddeed ee ay Soomaaliya la laheyd dalalka Khaliijk Carbeed iyo Masaarida

Maqaalka uu qoray Sanbaloolshe ayuu sidoo kale xusay soo jeedinta Qatar in Madaxweyne Farmaajo uu Taliyaha NISA u magacaabay Fahad Yaasiin oo uu xusay inuu ahaa Suxufi horay uga shaqeeyay Al Jazeera oo aanu laheyn khibrad amni iyo mid sirdoonka, isla markaana kala diray tiirarkii muhiimka ahaa ee Hey’adda, iyadoo si hufan loogu shaqeeyo Howlaha Sirdoonka Qatar ee Geeska Afrika, waxaa uu xusay in howlgalada NISA in aan diiradda lagu saarin dagaalka Al-Shabaab, taas bedelkeed ay doorbideen inay aamusiyaan Mucaaradka siyaasadda iyo cododka muhiimka ah ee bulshada rayidka ah.

