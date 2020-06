Maxay kala yihiin Labada Nooc Doorasho ee ay soo bandhigtey Guddoomiye Xaliimo Yarey

Gudoomiyaha Guddiga Madaxabannaan Ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) ayaa maanta Golaha Shacabka ka horjeedisay khudbo muddo la sugayay, taasoo ku aaddan doorashada lagu wado inay ka dhacdo Soomaaliya.

Xaliimo Yarey ayaa soo bandhigtay laba nooc oo ay u dhici karto doorashada soo socoto, iyadoo sheegtay in nooca ku xusan sharciga doorashooyinka ee dhawaan uu saxiixay Madaxweyne Farmaajo uu yahay mid waqti iyo kharash badan u baahan.

Nooca koowaad

Gudoomiyaha ayaa tilmaantay in sida ku xusan sharciga doorashooyinka, nooca diiwaangelinta codbixiyaha ay noqoto habka casriga ah ee Biometric-ga, kaasoo u baahan hawlo ay kamid yihiin:

In la soo iibiyo qalabka diiwangalinta codbixiyaha

In hay’adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwangalin karo codbixiyaha ee la sugi karo amnigooda.

In la fuliyo wacyigelin balaaran si dadwaynuhu uga qaybgalaan is diiwaangalinta

In la geeyo qalabka iyo shaqaalaha diiwangalinta xarumaha diiwaangalinta.

In la diiwaangeliyo codbixiyaasha xaqa u leh codaynta.

Soo saaridda liiska codbixiyaha ee rasmiga.

Qaybinta kaarka aqoonsiga codbixiyaha

Diiwangalinta Rasmiga ah ee Xisbiyada Siyaasadda

Diiwaangalinta Musharixiinta xildhibaannada.

Ololaha Doorashada Xisbiyada.

Qabashada Doorashada (maalinta codbixinta)

Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in si ay u qabtaan doorasho habkaasi ku dhacda uu guddigeedu u baahan yahay muddo 13 bilood oo ka billaabaysa July 2020 kuna eg August 2021.

Waxa ay intaa ku dartay in habkaasi aan lagu hirgelin karin waqti kooban ee ka harsan doorashada baarlamaanka oo la filayo inay dhacayso 27 November 2020.

Nooca Labaad

Guddiga Madaxabannaan Ee Doorashooyinka Qaranka ayaa soo bandhigay hab labaad oo ka duwan kan hore, uuna sheegay inuu ka waqti iyo kharashba yar yahay.

Waa habka diiwaangelinta gacanta ee isla maalinta codbixinta, kaasoo dadka codkooda dhiibanaya lagu diiwaangelinayo gacanta isla maalinta codbixinta iyada oo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah.

Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in si ay u qabtaan doorasho habkaasi ku dhacda uu guddigeedu u baahan yahay muddo 9 bilood oo ka billaabaysa July 2020 kuna eg March 2021.

Soomaaliya ayaa la filayaa inay ka dhacdo codbxintii ugu horreysay ee dimuqraadi ah muddo 50 sano kabadan.