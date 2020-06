Xildhibaannada Baarlamaanka oo caawa shir gaar ah ka yeeshay arrinta asteynta Kuraasta

Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa caawa shir gaar ah oo go’aan looga gaarayay murano ka taagnaa arrinta asteynta kuraasta ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa, waxaana kulanka ahaa mid albaabada u xirnaa oo soo gabagaboobay saacado ka hor.

Wararka ayaa sheegaya in Xildhibaanada ku fadhiya kuraasta loo siiyay inay go’aan ka gaari karaan in meesha ay rabaan ay geystaan kursiga beeshana ay degto, iyadoo uusan ka bixin Maamul goboleedka markii hore lagu doortay.

Muranka ugu badan oo ka jiray kuraasta Jubbaland oo badankood loo xawilay Gobolka Gedo ayaa qaarkood la soo celiyay oo dib lagu soo celiyay Jubada Hoose iyo Jubadda Dhexe.

Hase ahaatee kursiga aadka muranka uga taagan yahay ee uu ku fadhiyo Xildhibaan C/raxmaan Dheere ayaa wax is bedel ah ku dhicin, sidii markii hore loogu asteeyay in lagu soo doorto Gobolka Gedo, waxaana markii arrinta soo dhamaatay, waxaa xarunta Villa Hargeysa tagay dhalinyaro ka careysan tallaabadaas Xildhibaanka loogu madax banaaneeyay in kursiga meeshu doono geysto, iyadoo lagu sigtay in gacan ka hadal uu dhaco.

Si kastaba ha ahaate kulankii caawa ayaa ahaa kii u horreeyay xilli habeen ah uu yeesho Baarlamaanka, waxaana la filayaa in maalinta berri xeerka asteynta Kuraasta Baarlamaanka la ansixiyo.