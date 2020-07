C/raxmaan C/shakuur “Buugga Villa Somalia wax ka fiiriso, waxaa laga soo minguuriyay Addis Ababa”

Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame oo xalay ka hadlayay Munaasabad uu Xisbigiisa Wadajir ku qabtay magaalada Muqdisho laguna xusayay 1-da Luulyo ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo siyaasadda dalka iyo arrinta matalaada Gobolka Banaadir.

C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in buugga Villa Somalia wax ka fiiriso laga soo minguuriyay Addis Ababa, isla markaana tallaabooyinka uu qaado Abiy Ahmed wax badan looga daydo.

Mar uu si kaftan uga hadlayay xariggii Jawar Mohamed oo ahaa Mucaaradka Abiy Ahmed oo shalay lagu xiray ayuu yiri in taas oo kale ay dhici karto in Villa Somalia dadka ka soo horjeeda in iyagana la xiro.

buugga Vila somalia wax ka fiiriso, waxaa laga soo miinguur Addiis Ababa, nin ayaa maanta isoo wacay oo ka mid ah dadka arrimaha geeska afrika aad ula socdo, markaasuu i yiri ninkii Jawar Mohamed in la xiray ma maqashay, jawar waa nin hoggaamiya mucaaradka Itoobiya, markaasaa ku iri haa waa arkay adiga lagu soo socdaa is ilaali ayuu i dhahay, maxaa yeelay Abiy Ahmed hadduu xiray ninkii ka soo horjeeda, Villa Somalia shaqo kale ma qabaneyso dadka ka soo horjeeda ayay xireysaa, meeshaas laga soo qaataa tilmaamaha ee hala is jiro, marka haleyga warqabo yaan mar labaad la is gaadinee”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.

Mar uu ka hadlayay arrinta matalaada Gobolka Banaadir ayuu xusay in loo baahan yahay in la helo Matalaad iyo maqaam isla socota oo aan loo baahneyn Senator lagu soo kordhiyo oo cida magacaabeysa aan la ogeyn, maadaama gole deegaan aysan jirin, Madaxtooyadana ay dadkee rabto soo magacaabeyso.

Waxaa uu sheegay arrinta Maqaamka ay ka mid aheyd waxyaabihii loo eryay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed, markii uu isku dayay inuu sameeyo shir wadatashi ah oo looga hadlo Maqaamka, isagoo xusay in aanay jirin cid diidan matalaada Aqalka Sare, balse loo baahan yahay in magaalada yeelato maqaam ay dadkeeda ku soo doortaan gole deegaan oo ay kula xisaabtamaan golayaasha deegaanka oo aanay u baahneyn matalaad 10 senator ah oo lagu kordhiyo aqalka sare oo maanta kooram la’aan u xiran yahay.

“Kalfadhigii hore waxaa la geeyay Baarlamaanka mooshin ay saxiixeen in ka badan 120 Xildhibaan, waxaa la yiri maqaamka Muqdisho halaga hadlo, Guddoonka Baarlamaanka hoos ayay dhigteen waa u yaallaa illaa hadda, Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir Taabit Cabdi waxaa lagu racdeeyay Muqdisho maqaam u raadinaa, magaalada xaalad ka dhacday, ciidan la keenay, xaruntii gobolka la wareegeen, maanta ayaa waxaa la soo tiirinayaa ilinta yaxaaska, Muqdisho la diidan yahay mataaladeeda, cid diidan ma jirto matalaada Muqdisho”