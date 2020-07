Akhriso: Madasha Xisbiyada oo war ka soo saaray kulankii Guddoonka Golaha Shacabka

Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka C/wali Sheekh Ibraahim Muudey ayaa kulan gaar ah la yeeshay Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran oo ay matalayeen Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweynihi hore Xasan Sheekh Maxamuud.

Kulankan oo saacado badan qaatay ayaa bilowday galabta, waxaana uu soo gaaray illaa caawa fiidkii, iyadoo laga wada lana iska xog wareystay xaalada siyaasadeed iyo marxaladaha uu dalku galayo.

War ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa lagu faah faahiyay kulanka Hoggaanka Madasha iyo Guddoonka Golaha Shacabka oo ahaa kulan markii hore ay soo dalbadeen.

Guddoomiye Mursal iyo Muudey ayaa warbixin kala duwan oo xaalada dalka la wadaagay madaxda Madasha, gaar ahaan arrinta doorashada, waxaana la sheegay inay u sheegeen in la hakiyay hababkii doorashada ee Guddoomiyaha Guddiga doorashada Xaliima Yarey u soo bandhigtay Baarlamaanka dhamaadkii bishii hore.

Waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay waxaa kamid ahaa baahida loo qabo inay waqtigooda ku dhacaan doorashooyinka, ayna noqdaan doorashooyin laga wada tashaday loo dhan yahay, keeni kara nabad iyo horumar loogana gudbi karo xaaladda adag ee dalku uu ku jiro, isla markaana ay jirto mabaadii guud iyo dammaanad lagu xaqiijinayo arrintaas, in wada hadallada la sii wado si’ is faham buuxa looga gaaro arrimaha doorashooyinka, sidaas oo kale waxaa laga hadlay dhinacyada muhiimka u ah doorashooyinka in dadaal xooggan la geliyo sidii loogu qancin lahaa oo loogu waajihi lahaa doorashooyinka aragti mideysan oo dhalin karta kalsooni, sharciyad iyo taageerada shacabka.

Waxaan kaloo la isla gartay in wada hadallada la sii wado si ay u sahlanaato in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha xasaasiga ah ee ku gadaaman doorashada Qaranka, ayna tahay in maanka lagu hayo dhinacyada muhiimka u ah hanaankaas oo ay tahay in dadaal xooggan lageliyo sidii loogu qancin lahaa, si loo helo aragti mideysan oo ay kadhalan karto kalsooni iyo in lagu wada qanco habka doorashooyinka oo loo marayo dariiqa saxda ah ee uu qabo dastuurka KMG ee Soomaaliya.