Xasan Sheekh oo ka digey in la carqaladeeyo Shirka Madaxda Dowlad Goboleedyada

Guddoomiyaha Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD kana mid ah Madasha Xisbiyada Qaran Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digey in la carqaladeeyo shirka lagu wado in berri uu ugaga furmo madaxda dowlad goboleedyada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowlada dhexe ay qaadi doonto cawaaqibka ka yimaada haddii la carqaladeeyo shirka madaxda dowlad goboleedyada dalka.

“Waan soo dhoweyneynaa shirka madaxda dowlad goboleedyada kulamada ay ku leeyihiin Dhuusamareeb waana meel ay dadka Soomaaliyeed oo dhan indhaha ku hayaan.”ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud Madaxeynihii hore ee Soomaaliya.

Xasan Sheekh ayaa sidoo kale ka hadlay warka ka soo baxay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka ee ku saabsan doorashooyinka,waxana uu sheegay in warkaasi uu yahay mid aan kala cadeyn loogana fadhiyo madaxda qaranka inay sharaxaad badan bixiso.

Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caddeeyay in Madaxda maanta tallada heysa in ay si toos ah ugu fashilantay qabashada doorasho xor ah.

Waxaa uu sheegay in dadkaasi looga baahan yahay in ay dalkooda badbadiyaan haddii Madaxda maanta ay ku guuldareysteen.

Ugu dambeyntii Xasan Sheekh Maxamuud Guddoomiyaha Xisbiga UPD ayaa ugu baaqay Madaxweynaha dowlada federalka inuu dhowro dastuurka dalka u yaal.