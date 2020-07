Bulshada Rayidka oo beeniyay war ay faafisay Madaxtooyada Villa Somalia (Akhriso)

By

War saxaafadeedka Ururada Bulshada rayidka ka soo saareen kulankii Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa ay ku beeriyeen war lagu qoray Facebook Madaxtooyada Villa Somalia, iyagoo sheegay in Madaxweynaha la wadaageen in wada hadal lagu dhameeyo khilaafaadka jira iyo in nooca doorashada ay noqoto wada ogol.

Qoraalka Madaxtooyada Villa Somalia lagu qoray ayaa lagu sheegay in Ururada Bulshada rayidka ay u sheegeen Madaxweynaha in Guddiga doorashada ku garab taagan yihiin doorasho qof iyo cod ah, waxaana ay ku tilmaameen arrin nasiib darro ah.

“Bulshada rayidku waxay maanta la kulmeen Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxayna ka wada hadleen arimaha doorashooyinka, waxayna la wadaageen aragtidooda waxaa Nasiibdaro ah in warsaxafadeed ka soo baxay madaxtooyada in lagu sheegay in bulshada rayidku rabto nooc gooni (hal qof iyo hal cod) sidoo kale “qorshahaas ku garab taagan yihiin Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka.”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.

