Akhriso: Nuxurka Khudbadii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay Baarlamaanka

Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhow ka hor-jeediyay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Khudbadii la wada sugayay, iyadoo Xildhibaanno fara badan ay xaadireen fadhiga.

Kulanka Baarlamaanka ayaa ku furmay jawi degenaan ah, iyadoo markii aayadaha quraanka lagu furayo, Madaxweynaha ayaa la siiyay inuu jeediyo khudbadii uu ugu tala galay Baarlamaanka.

Madaxweyne Farmaajo ayaa ku bilaabay sharciyadii Baarlamaanka ay ansixiyeen, iyo howlihii uu soo qabtay oo uu ku ammaanay.

Waxaa uu ka hadlay shirkii Dhuusamareeb ka dhacay 18-22 bishii July, isagoo xusay in shirkaas uu ku qotomay sidii looga xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka, si heshiis siyaasadeed looga gaaro, waxaana uu ku celiyay in la ogaado heshiis siyaasadeed uu horay u dhacay,

“Ogaada Heshiis siyaasadeed horay ayuu u dhacay, wuxuu ka dhacay Baydhabo, kaddib markii Guddi ka socda dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada ay muddo dheer ka shaqeynayeen in dalka uu aado doorasho qof iyo cod 2020 iyo 2021″ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo mar kale muujiyay mid weli ku dhegan aragtidiisa doorasho qof iyo cod.

Madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay Baarlamaanka in shirkii Dhuusamareeb uu la tagay ay aheyd sharcigii doorashooyinka ee qof iyo cod, isla markaana heshiis siyaasadeed la soo gaaray oo uu soo dhamaadya, midkaan uu yahay heshiis labaad oo midkii hore laga dhigayo wax aan jirin.

Waxaa uu sheegay in markii uu tagay Dhuusamareeb ay dowlad goboleedyada ay ku dhegeen doorasho dadban kii 2016, isagana uu ku adkeystay in doorashada loo baahan yahay inay ahaato tii sharciga laga sameeyay horayna loogu heshiiyay in la meel mariyo, heshiiskii shalay la galayna aan la fulin.

Madaxweynaha ayaa u sheegay Baarlamaanka in isagoo fulinaya wixii uu ka sheegay gunaanudkii shirka Dhuusamareeb wixii uu la soo galay uu Baarlamaanka ku soo celiyo.

“War murtiyeedkii Dhuusamareeb wuxuu dhigayay in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay, waqtigeeda ku qabsoonta, lagana wada tashado iyadoo howshaas loo saarayo guddi farsamo oo ka soo baaraan daga hanaanka doorashada qaabka uu ku dhacayo dhaqangalkiisa, guddigaas oo ka kooban dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka iyo Gobolka banaadir”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.

Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in loo baahan yahay talo wadaag iyo is ogol, isla markaana qof shaqsi ah aan waxa jiidan, isla markaana lagama maarman tahay in dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ay mar walba hadlaan, lana yimaado .

Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in maanta bisha 15 Agosto loo balansan yahay in la isugu tago Dhuusamareeb si dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagayo.

“Madaxweynaha mas’uuliyadiisa ugu horeysay waa ilaaliya dastuurka iyo sharciga dalka u degan, isagoo ka shaqeynaya siyaasadda, mar walba aas aas waxaa u ah sharciga iyo dastuurka inuu ilaaliyo, waxaa idin caddeynayaa in Golaha Shacabka wakiil u yahay dowlad goboleedyada shacabka Soomaaliyeed, go’aanka gaartaan in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida caalamka ku shaqeeyo, waxaa idin caddeynayaa inaan halkan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno Madaxda dowlad Goboleedyada, si aad kaalintiina dastuuriga ah uga qaadataan.

Khudbada Madaxweynaha oo aheyd 10 daqiiqo ayaa markii uu dhameeyay waxaa hadlay Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo u sheegay Xildhibaannada inuu kulanka xiran yahay.