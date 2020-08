Akhriso; Nuxurka qudbadaha xaflada xiritaanka shirka Dhuusamareeb 3

By

Waxaa goordhow Xarunta Madaxtooyada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay Xaflada Gunaanadka Shirkii Dhuusamareeb 3 ee xalay War murtiyeedka laga soo saaray, iyadoo ay maqan yihiin Madaxda Puntland iyo Jubbaland.

Madaxweyne Farmaajo, Madaxweynayaasha Galmudug, Koofur Galbeed, Hirshabeelle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa qudbado ka jeediyay xaflada.

Madaxweyne Farmaajo ayaa qudbadiisa ku sheegay in Maamulada Jubbaland iyo Puntland ay wax ku leeyihiin madasha; “Walalaheena Puntland iyo Jubbaland waxaa leeyahay madashan waxbaa ku leedihiin dad wanaagsan tihiin, waa nagu fogtihiin waa ka xunahay in aadan imaan oo aadan xaadir ku aheyn, waxa aaaminsanahay inaa dib noogu soo qeyb geli doontaan fikradaha aad qabtaan ma idinka maarano waxaa u baahnahay awoodiina dhinac walba haddii tahay masxkax xigmad iyo fakar waxaa idinka codsaneyna ummadda soomaaliyeed idinka codsaneysaa inaan isku nimaano”

Madaxweyne Farmaajo ayaa qudbadiisa ku sheegay in ay jireen maamulo ka cagajiidayay shirka; “Madaxda maamullada qaar baa rabay in ay doorasho-dadban wax ka hooseeya oo ah in ay iyaga wax soo xulaan qaar baa lahaa maxaan madaxweyne ka ahay hadaanan ani wax xulayn” sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Maxmed Farmaajo.

Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa sidoo kale qudbadii uu ka jeediyay xaflada xiritaanka shirka Dhuusamareeb 3 waxa uu ku soo qaaday ka maqnaanshaha maamulada Jubbaland iyo Puntland;

“Waxaa ogtihiin inay aheyd madal iyo balan 15 agosto in halkan in la isugu yimaado’ iyadoo looga tashanayo hanaan doorasho dalka ku galo, waa la yimid, walaalo naga maqnaa ayaa jiray runtii waa la hadalnay waa doonay dadaal ayaa inay soo xaadiraan, geed dheer iyo geed gaaban u galnay, laakiin ma noqon sidaas. Waxaa ogtihiin maalinta 7aad halkan ka socdo shirka oo ah waqti waafi oo ku filan walaalaha ugu yeernay taladii loo baahnaa in lagu gaaro”

“Dalku doorasho ayuu aaday ma ahan Doorasho dano ku leedahay Dowladda Federaalka ma ahan Doorasho Dowlad Goboleedyada leeyihiin, ma ahan doorasho cid u xaglineysa waa Doorasho aan ugu magac darnay Wada Guuleysta, Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo oo taladooda sugeynaa oo aan ka maarmin walaalaha naga maqan”

“Qofba Qofka uu ka xumaan badanyahay Soomaali uma baahna ee Qofba Qofkuu ka wanaag badan ayey u baahantahay doorashadaan dalku aaday waxaa la yiraahdaa wada guuleysta cid gaara dan kuma wadato”ayuu sii raaciyay Madaxweyne Qoorqoor.

Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta gareen ” Madashan haddaa nimid oo aan isku nimaanay nasiib darro lama wada imaan intii ku balantay, ma eedeyno walaalaheen naga maqan waa u cudur daareyna, dadka isku aragti ma ahan isku siyaasad ma ahan, laakiin gogol haddii la dhigo waa in la galaa oo la fariista walaalaha sugeynay dadaal tira badan loo galay, hala baxo hala aado haddii la dhihi lahaa intaas diyaara u aheyn”

Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in Madaxweynaha Galmudug uu dadaal u galay sidii madaxda ka maqeyd shirka siduu u keeni lahaa.

“Waxaa marqaati ka kaceynaa inuu diyaar u ahaa inuu meeshooda ugu tago inuu nagu qasbay in aan dhaqaaqi karin”

Madaxweyne Waare “Haddii hotel aan shirko ku nahay habeenki marka xisaabta la xiraayo intii shirkada ku aheyd qof kasta oo baangad iyo bastoolad soo qaato oo yiraahdo Xisaabta waa in aan ku kala baxno, haddii habeen dhacdo habeen kale dhacdo ma idinla tahay inuu habeen kale sii shaqeynayo oo lagu soo hiran doono, lana soo degi doono ma idinla tahay, inta aan annaga isku sii jeedno kheyraadkeena waa beylah, Afar sano kasta marka la gaaro inaan dhalo qarsho isku jabsano Soomaaliyeey aan ka gudubno.

Guddoomiyaha Gobalka Banaadir Cumar Maaxmed Maxamuud Cumar Filish ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay xafladda xiritaanka shirkii Dhuusamareeb ayaa sheegay in Madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay isla qaateen aragti wanaagsan doorashooyinka soo aaddan, waxaana uu sheegay in madaxda maqan iyo madaxda joogta dhammaantood looga baahan yahay dar dar galinta waxyaabaha kasoo baxay shirkaas.

Sidoo kale waxaa uu mahad gaar ah u celiyay Madaxweyne Axmed cabdi Kaariye Qoorqoor oo uu sheegay in uu qabtay howl u baahan adkeysi iyo dadaal dheeraad ah.