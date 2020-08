Sanbaloolshe oo faah faahin ka bixiyay kulankii Xasan Sheekh iyo Fahad Yaasiin

By

Taliyihii hore ee NISA C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo xubin ka ah Xisbiga UPD ayaa ka warxbixiyay kulan shalay galab illaa xalay dhex maray Madaxweynihii hore Xasan Sheekh iyo Taliyaha Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin.

Sanbaloolshe oo wareysi siiyay Radio Kulmiye ayaa sheegay in kulanka uu ahaa booqasho sharafeed iyo sallaan uu soo codsaday Taliyaha Nabadsugida, balse aanu aheyd mid siyaasadeysan.

“Kulanka wuxuu ahaa booqasho sharafeed iyo sallaan, waxaa soo codsaday Taliyaha Nabadsugida, ma aheyn mid siyaasadeysan mid shaqsi ah oo xog wareysi ayuu ahaa”ayuu yiri Sanbaloolshe.

Waxaa uu sheegay in Taliyaha uu isku dayay in Madaxweynihii hore Xasan Sheekh inuu arrimaha siyaasadda kala hadlo, maadaama xilli doorasho lagu jiro, hase ahaatee uu u sheegay in Ciidamada Nabadsugida ay arrimaha siyaasadda faraha kala baxdo xilligan kala guurka ah, kana shaqeyso amniga iyo la dagaalanka Argagixisada.

“Dadka Soomaaliyeed waxaa u caddeynayaa anigoo ku hadlaya magaca Xisbiga UPD in aan la isku qaadin arrimo la xiriira Ra’iisul Wasaare, haddii la isku soo qaaday aan laga hoos-qaadin Taliyaha Nabadsugida, farriinta Madaxweynaha wuxuu ahaa yaa dalka qalqal la gelin, doorashada si nabad haloo qabto, Nabadsugida siyaasadda faraha hakala baxaan wixii hadda ka dambeeya”ayuu yiri Sanbaloolshe.

Waxaa uu sheegay in mowqifka Madasha Xisbiyada Qaran iyo midda UPD marna wax dhici kara aysan aheyn Dowlad wadaag, balse waxaa loo baahan yahay in dib u heshiisiin iyo in doorasho la aado.

“Shirkaas mid qaas ah ayuu ahaa,Shir rasmi ah ma ahan waxaa la socotaa Fahad iyo Xasan Sheekh in saaxibo hore ahaayeen, malaha waxaa iska dhici kara wixii hadda ka dambeeya dalkii doorasho galayaa qaboojin iyo yaa meel cidla ah la iska dilin, xog wareysi iska yahay, wixii faah faahin gadaal laga sheegi doonaa, wax hadda weyn oo siyaasad ah oo Fahad iyo Madaxweynaha ka wada hadli karaan ma jiraan.

Dadka falanqeeya Siyaasadda ayaa tuhun weyn ka qaba waxa xilligan ku soo beegay kulanka Madaxweynihii hore Xasan Sheekh iyo Taliyaha Nabadsugida Fahad Yaasiin, waxaana kulankan ku soo aadayaa xilli xasaasi ah oo dalka ku jiro kala guur siyaasadeed iyo Ra’iisul Wasaare oo aan weli la magacaabin, tan iyo markii 25-kii bishii hore xilka laga qaaday Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre.