Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay labo arrin oo keentay inuu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod

Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa caawa ka hadlay sababta keentay inuu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod ah oo uu muddo ku dheganaa, kaddib markii ay xaalada gaartay in dalku kala tago oo wadajirkiina uu lumo.

Madaxweyne Farmaajo oo caawa ka hadlayay Munaasabad ka dhacday Madaxtooyada Villa Somalia oo lagu soo gabagabeynayay shirkii u dhaxeeyay Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ayuu sheegay inay u heshiiyeen shanta Maamul goboleed, isagoo xusay in 3-dii maamul goboleed ee uu u heystay inay isaga la socdaan ay dhinaca kale aadeen labada kale la jirsadeen.

“Markii halkan ay yimaadeen waxaa dhahay i keena wax umadda Soomaaliyeed ku qanacdo oo sharci iyo dastuur ku dhisan, raggii aan moodayay inay ila socdeen iyagaa ugu horreeyay, taas waxaa igu abuurtay shaki u baahan in la baaro, waxay i keeneen wixii aan soo saarnay, inlee iyaga waa igala xishoonayeen saddexda nin, labadaas nin ayay rabeen inay u hadlaan, howshaas waxay ku dhamaatay wixii soo baxay”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.

Sidoo kale Madaxweynaha oo ka hadlayay labada qodob ee uu uga tanaasulay doorasho qof iyo cod ayuu sheegay inuu diidanaa in dalku kala tago iyo in ay shisheeye soo farageliyaan.

“Waxaa ku tanaasulay markii ay gaartay meesha ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo dadka rajo xumo la geliyo waxaa isoo baday labo inaan kala doorto in dalku kala tago oo wadajirkeena lumo anoo ku adkeysanaya qof iyoc od, maxaa yeelay sharci ayaa ku taaganahay, oo hadhow i dhahaan doorashada kama qeyb galeyno oo waa qaadacnay, macnaheeda waxay tahay Somaliland awal ay gaar u taagneyd marka inaan waayo labadooda kaliya maahee shantooda waa isla socdeen, waxaa isoo baxday shaqada la ii igmaday oo aan u dhaartay inay tahay in dalka isku haayo wadajirka iyo midnimada inaan ilaaliyo markaas dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa, waxaa i soo baxday labo inaan kala doorto, waxay kala yihiin in dalka aan isku haayo oo aanu kala tagin iyo in aanu shisheeye na soo faragelin oo aysan isu keen soo jiidin ayaa keentay inaan qaato tanaasul iyo waxeena ha xumaado ha samaato aan gaarno go’aankeeda mas’uuliyadeeda qaadano, laakiin shisheeye aanu marna na soo dhex gelin”ayuu yiri Madaxweynaha.

Madaxweynaha ayaa sheegay in muddooyinkan wixii dhibaato ah ka dhacay Soomaali dhexdeeda uu ahaa wax kor looga keenay oo dalal shisheeye ay ka dambeeyaan iyo shaqsiyaad Soomaali ah.