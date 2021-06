Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Safiirka Maraykanka Yamamoto

By

Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay safiirka Mareykanka.

Kulanka Ra’iisul Wasaaruhu la qaatay Danjire Yamamoto, ayaa looga hadlay xiriirka labada dal iyo sii xoojintiisa, arrimaha doorashooyinka dalka, la dagaallanka argagixisada Alshabaab iyo arimaha banii’aadminimada.

Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in doorasho daahfurani dalka ka qabstoonto si dhaqsi ah , isagoo tilmaamay in aanu dan gaar ah ka lahayn doorashada isla markaana uusan kala xigsan doonin musharraxiinta, balse taas baddelkeeda ay ka shaqeynayo sidii dalka doorasho hufan oo nabad ahi uga dhici lahayd.

Safiirka Mareykanka ayaa sheegay in dowladda in ay garab taagan tahay dadaaladda hirgalinta doorashada ee uu hormuudka ka yahay Ra’isul Wasaaraha ,sidoo kalana ay Dowladda Mareykanka ka go’an tahay sidii Soomaaliya ay ku gaari laheyd nabad iyo xasillooni waarta.

Ayna si xoojineyso taageerada ay dowladda Soomaaliya ka siiso la dagaalanka kooxda xajirka ah ee Alshabaab iyaga oo amaanay howlgalada ka dhanka ah Alshabaab ee ka socda gobollada qaar sida Shabeellooyinka kuwaas oo ay wadaan Ciidamada Xoogga Dalka.

Waxaa kaloo si qoto dheer looga hadlay arrimaha baniiaadminimada , gaar ahaan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay daadadka ka jira Hirshabelle iyo aafada ayaxa oo ku soo noqnoqtay Soomaaliya.

Kulanka ay waxa dib uga soo biiray Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle Axmed Cabdi Kaariye QoorQoor iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe.