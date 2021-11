Xaalad Deg-deg ah oo lagu soo rogay dalka Ethiopia

Golaha Wasiirada Itoobiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalka Itoobiya oo dhan ah, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.

“Xaaladda degdega ah waxaa looga golleeyahay in lagu ilaaliyo dadka rayidka ah tacaddiyada ay kooxda argagixisada ah ee TPLF ka geysanayso qaybo badan oo dalka ka mid ah,” ayay sheegtay wakaalada wararka Itoobiya ee Fana.

Xaaladda degdegga ah ayaa waxaa ka mid ah, in jidgooyooyin la sameeyo, in la joojiyo adeegyada gaadiidka, in bandow la soo rogo iyo in ciidamada ay la wareegaan meelo gaar ah.

Qof kasta oo looga shakiyo inuu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada ayaa sidoo kale la xiri karaa amar maxkamadeed la’aan.

“Dalkeennu waxa uu wajahayaa khatar weyn oo ku wajahan jiritaankiisa, qarannimadiisa iyo midnimadiisa. Ma baabi’in karno khatartan iyada oo loo marayo nidaamyada iyo hababka dhaqangelinta sharciga ee caadiga ah, “ayuu u sheegay Wasiirka cadaaladda Gedion Timothewos warbaahinta dawladda.

Wuxuu sheegay in qof kasta oo ku xad-gudba xaaladda degdegga ah uu wajihi doono saddex ilaa 10 sano oo xarig ah, waxaana ka mid ah dambiyada bixinta taageero dhaqaale, agab ama niyadeed oo la siinayo “kooxaha argagixisada” oo loola jeedo TPLF.

Talaabadan ayaa timid kadib markii dagaalyahano kasoo jeeda waqooyiga gobolka Tigray ay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay ay qabsadeen magaalooyinka istiraatiijiga ah ee Dessie iyo Kombolcha ee gobolka dariska la ah Axmaarada.

Dagaalyahanada Tigreega oo muddo sanad ah dagaal kula jira ciidamada dowladda federaalka, ayaa sidoo kale tilmaamay in laga yaabo in ay u sii gudbaan dhanka koonfureed, oo ay ku wajahan yihiin caasimadda Addis Ababa.

Dawladdu waxay sheegtay in askartu ay weli ku dagaallamayaan gacan ku haynta labada magaalo ee muhiimka ah, oo 400km (250 mayl) u jira Addis Ababa.

Inta badan waqooyiga Itoobiya waxaa ka maqan isgaarsiinta, waxaana la xaddiday gelitaanka saxafiyiinta, taasoo ka dhigaysa sheegashada goobaha dagaalka ay adag tahay in si madax banaan loo xaqiijiyo.

Maanta ayaa maamulka Addis Ababa ayaa dadka deegaanka u sheegay in ay hubkooda diiwaan geliyaan labada maalmood ee soo socota ayna u diyaar garoobaan sidii ay magaalada u difaaci lahaayeen.

Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa bishii November ee sanadkii 2020 ciidamo u diray gobolka Tigray, isagoo ka jawaabaya weerarro uu sheegay in kooxda TPLF ay ku qaaday xeryo ciidan. Kooxda TPLF ayaa sheegtay in xukuumadda federaalka ah iyo xulafadeeda oo ay ku jirto Eritrea ay ku qaadeen weerar abaabulan oo ka dhan ah.

Abiy waxa uu ballan qaaday guul degdeg ah, balse dabayaaqadii bishii June, dagaalyahannada Tigrayga ayaa dib isu soo abaabulay oo dib ula wareegay inta badan gobolka. Dagaalka ayaa markii dambe ku fiday gobolada dariska ah ee Canfarta iyo Axmaarada.

Talaadadii, Ergeyga Gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa cambaareeyay ololaha millatari ee kooxda TPLF ee sii fidaysa.

“Waxaan si joogta ah u cambaareynay isbalaarinta TPLF ee dagaalka ka socda meel ka baxsan Tigray-ga, waxaanan sii wadeynaa inaan ugu baaqno TPLF inay ka baxdo Canfarta iyo Amxaarada,” ayuu yiri Feltman.

Dagaalka ayaa dhaliyay masiibo bini’aadantinimo taasoo keentay in boqolaal kun oo qof ay wajahaan xaalado macaluul la mid ah, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.