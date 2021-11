Akhriso; Nuxuka Khudbad uu u jeediyay golaha ammaanka James Swan

Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee dalka Soomaaliya James Swan ayaa khudbad dheer u jeediyay shir aan caadi ahayn oo uu yeeshay Golaha Ammaanka.

Khudbada oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ergeyga waxa uu badankeed uga hadlay doorashada dalka Soomaaliya.

“Horumar ayaa laga gaaray hannaanka doorashada, in kasta oo ay gaabis yihiin oo aan sinnayn. Waxaan soo dhaweynayaa doorashada dhawaan la soo gaba gabeeyay ee dhammaan 54-ta kursi ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Waxaa dhiirigelin leh in 14 haween ah ay dhawaan la wareegi doonaan xilalka Senatarrada, kuwaas oo ka dhigan 26 boqolkiiba Aqalka Sare.”ayuu yiri James Swan.

Waxa uu ka hadlay ergeyga bilowga kuraasta Golaha Shacabka iyo weliba doorashadii ka dhacday Puntland.

“Waxaa dhiirigelin leh in ay bilaabatay doorashada Golaha Shacabka, iyadoo 2 ka mid ah 275-tii kursi la soo dhameystiray, iyadoo toddobaadkaan lagu dhawaaqay in doorashada kow iyo toban kursi oo dheeri ah ay bilaabaneyso.

Marka laga soo tago diyaargarowga doorashada heer qaran, si nabad ah oo si nabad ah ku qabsoontay doorashooyin toos ah oo ka dhacay saddex degmo oo ka tirsan Puntland bishii Oktoobar waxay muujisay suurtogalnimada in doorasho hal qof iyo cod ah ay ka dhici karto – waxayna hoosta ka xariiqday rabitaanka dadka Soomaaliyeed ee ku aaddan ka qaybgalka siyaasadda aasaaska doorashada caalamiga ah,”

Isagoo ka hadlayay dib u dhaca ka muuqda qabashada doorashada golaha shacabka ayuu yiri James Swan;

“Hadda waxaa laga joogaa in ka badan hal sano tan iyo markii hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya ay saxiixeen heshiiskii doorashada 17-kii Sebtembar, ku dhawaad lix bilood ayaa laga joogaa markii ballan-qaadkoodii lagu xaqiijiyay heshiiskii 27-kii May. Doorashada kuraasta ugu badan ee Baarlamaanka Federaalka ayaa wali bilaabmi doonta, waxaana loo baahan yahay in la dardar geliyo diyaar garowga amniga doorashada,”

“Waxaan u soo jeedinayaa dhammaan dhinacyada ay khuseyso in ay si degdeg ah ugu dhaqaaqaan soo gabagabeynta doorashada Golaha Shacabka ee Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, si loo xaqiijiyo in Baarlamaan buuxa la soo doorto ka hor dhamaadka sanadkan. Waxaan sidoo kale ku baaqayaa in si buuxda loo ixtiraamo xuquuqaha aasaasiga ah ee ololaha iyo xilliyada doorashada, oo ay ku jiraan isu imaatinka nabada, xoriyada dhaqdhaqaaqa, ururrada, iyo hadalka.”ayuu hadalkiisii sii raaciyay Danjire Swan.

Ergeyga xoghayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa qudbadiisa ku soo qaaday khilaafka u dhexeeyay Madaxweynaha mudo xilleedkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra’isul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble;

“Sidoo kale, waxaan ku faraxsanahay in Mudane Madaxweyne, marka laga hadlayo isbedellada siyaasadeed ee Soomaaliya, in Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha uu ka dhashay xurguftii u dhaxeysay bilihii Ogosto iyo September, taasoo salka ku haysay laba arrimood oo kala ah magacaabista saraakiisha sare ee amniga iyo sidii loo maareyn lahaa. Baaritaanka lagu hayo wakiil ka tirsan Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka ee la waayay, ayaa lagu sheegay in xiisadahaasi ay hadda yaraadeen. Kadib dadaalo dhex dhexaadin ah oo ay sameeyeen mas’uuliyiin badan oo Soomaali ah iyo shaqsiyaad, xal tanaasul oo si weyn loo soo dhaweeyay ayaa lagu dhawaaqay dhamaadkii Oktoobar.”

Waxa uu sidoo kale James Swan ka hadlay arrinta wareejinta ammaanka dalka ee lagu wareejinayo ciidamada Soomaaliya,isagoo ka gaabsaday inuu si faahfaahsan uga hadlo khilaafka ka taagan arrintaas balse waxa uu yiri;

“Dhaqangelinta Qorshaha Kala-guurka Soomaaliya ee ku saabsan wareejinta joogtada ah ee mas’uuliyadaha amniga ee AMISOM laguna wareejinayo Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ayaa soo socda, laakiin wali dib ayuu uga dhacayaa waqtigii loo qorsheeyay. Marka la eego hirgelinta qaraarka tirsigiisu yahay 2568 ee March 2021 ee khuseeya qabanqaabada amniga ee 2021 ka dib, Xoghayaha Guud wuxuu la socodsiin doonaa Golaha wixii soo kordha, sidaas darteed anigu ma bixin doono faahfaahinta arrintan. Waxaa inagu filan in doodo dheeri ah laga yeesho dhinacyada muhiimka ah ee amniga si heshiis looga gaaro ujeedooyinka istiraatijiyadeed, baaxadda iyo qaabka uu noqon doono howlgalka mustaqbalka Midowga Afrika ee loogu talagalay in lagu taageero isbedelka amniga ee Soomaaliya sida ugu waxtarka badan. Arrintaan, waxaan soo dhaweynayaa booqashadii Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika ay dhawaan ku yimaadeen Soomaaliya, taasoo fursad muhiim ah u siisay doodaha dhex mara dad badan oo ay khuseyso.”ayuu yiri James Swan.