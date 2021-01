Axmed Madoobe oo farriin u diray Madaxweyne Farmaajo, kuna baaqday shir la isugu yimaado

Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay ka qeyb galayay Munaasabadda sanad-guurada labaad ee Doorashada Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in khilaafka ka taagan Arimaha Doorashooyinka ay sal u tahay arinta Gobolka Gedo waxaana uu ugu baaqay Madaxweynaha Dowlada Federaalka ah inuu la yimaado aragti Caafimaad qabta oo lagu xalin karo xaalada halkaas ka jirta.

Axmed Madoobe ayaa u sheegay Madaxweyne Farmaajo in aanay sharaf u aheyn khilaafka ka jira Gobolka Gedo, isagoo xusay in Gobolka Gedo ay ay muhiim u tahay gacanta Jubbaland in lagu soo celiyo, isla markaana ka dhacdo doorasho ay mas’uul ka tahay Jubbaland.

Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in doorashada ku dhacdo xilliga ugu horreeya ee lagu qaban karo, isla markaana aanu isaga iyo cid kale ku fikirin in doorashada ay sii jiitanto.

“khilaafka ka jira Gedo Madaxweynow adiga sharaf kuu aheyn yeysan kugu dhicin suuro ah in Madaxweynaha uu is xijisiinayo gobolkaas oo dan gaar uu ku leeyahay waa mid saameyn ku yeelaneysa dowladnimadada iyo Madaxtinimadada haddii arrintada gobol ku koobnaato waxaa kugu adkaaneysa in aad gobolada kale xukunto haddii caqabad jiraan waxaa u baahan in laga wada hadlana oo la isu yimaado. Waxaan aad ugu talinayaa in shir la isugu yimaado”ayuu yiri Axmed Madoobe.

Axmed Madoobe ayaa xusay in haddii ay jiraan wax ay isu sheegeen isaga iyo Madaxweyne Qoorqoor uu kor u sheego oo warka hosoe meesha ka baxo sida uu hadalka u yiri.

“Waxaa leeyahay saaxibkey Qoorqoor waxaa isu sheegnay inuu kor u sheego warka hoose uu meesha ka baxo oo ah wararka la isla dhex wareegayo ee laga hadlayo kuraas kuwa Gedo yaalla iyo kuwa halkaas yaalla kuraasta waxaa is ka leh qabaa’il Xildhibaan u sharaxan guddi leeyihiin nidaam loo mara jira odayaal qeyb ka ah”ayuu yiri.

Khilaafka doorashada ayaa arrinta ugu weyn ee ay ku soo biyo shubatay mushkiladeeda ayaa ah arrinta Gobolka Gedo oo ay isku hayaan Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe, iyadoo loolanka uu yahay maamulida gobolkaas ee uu ka soo jeedo Madaxweynaha iyo kuraasta taal ee 16 kursi oo 10 ka mid ah ay tahay kuraasta Xildhibaannada ka soo jeeda beesha Madaxweynaha.