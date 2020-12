Axmed Qoorqoor oo amray in la xareeyo guddigii doorashada Galmudug

By

Guddigii doorashada lagu muransan yahay ee Galmudug ayaa saaka la xareeyay, iyagoo ku biiray tababarka saaka Guddiyada doorasho ee heer dowlad goboleed uga furmay Hotelka Peace ee ku yaalla garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.

Ilo ku dhow dhow xubno ka tirsan Guddiga doorashada Galmudug ee lagu muransan yahay ayaa sheegaya in Madaxweyne Qoorqoor uu xalay ku soo wargeliyay xubnaha Guddiga uu horay u magacaabay inay saaka xaroodaan, inkastoo shalay markii Guddiyadii ka socday Hirshabelle iyo K/Galbeed la xareynayay uu dalbaday in dib loogu dhigo.

Madaxweyne Qoorqoor ayaa shalay dalbaday muddo aan la cayimin in dib loogu dhigo xareynta Guddiga doorashada Galmudug, taasoo loo arkayay mid uu ku muujinayay dhex dhexaadinta uu waday inay ka hor-imaaneysay haddii la xareeyo guddiga, balse in saacado kaddib inuu go’aan ku gaaray in Guddiga la xareeyo ayaa la ogeyn inay tahay culeys uga yimid dhanka dowladda Federaalka.

Tallaabada Madaxweyne Qoorqoor ku go’aansaday in la xareeyo guddigii doorashada ayaa meesha ka saareysa dhex dhexaadintii uu ka dhex waday Midowga Musharaxiinta iyo Madaxweyne Farmaajo, iyadoo markii horeba ay jirtay in Musharaxiinta qaar ay dood geliyeen in aanu daacad ka aheyn dhex dhexaadinta uu wado.