Basasiinta Israel oo basaasa saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta Aduunka

Dhaqdhaqaaqayaasha, saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta adduunka ayaa lagu basaasay adeegsiga malware-ka taleefanka gacanta oo ay soo saartay shirkad Israa’iil oo gaar loo leeyahay.

Adeegsiga softiweerka, oo la yiraahdo Pegasus oo ay soo saareen kooxda Israel NSO, waxaa soo wariyay Washington Post, the Guardian, Le Monde iyo wakaaladaha kale ee wararka iska kaashanaya baaritaanka ku saabsan jebinta xogta.

Xogtan la soo saaray ayaa ahayd liis garayn ilaa 50 kun oo lambar taleefan ah oo la sheegay inay u aqoonsadeen shakhsiyaad ay xiisaynayeen macaamiisha NSO ilaa sanadkii 2016, sida ay wararku sheegeen

Dhamaan lambarradan markii dambe lama jabinin, wakaaladaha wararka ee galaangalka u leh in la sii daayo waxay sheegeen in faahfaahin dheeraad ah laga soo saari doono maalmaha soo socda kuwa ku kacay.

Tirooyinka ku jira liiska waxaa ka mid ah kuwa saxafiyiinta ururada warbaahinta adduunka oo dhan, oo ay ka mid yihiin wakaaladda Faransiiska-Presse, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, FRANCE 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, wakaaladaha wararka ee Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters iyo Voice of America sida ay qortay jariidada The Guardian.

Isticmaalka software-ka ee lagu jabsado taleefoonada wariyeyaasha Al-Jazeera iyo wariye u dhashay Marooko ayaa horey waxaa u tabiyay Citizen Lab, oo ah xarun cilmi baaris oo ka tirsan Jaamacadda Toronto, iyo Amnesty International.

Nambarada laga helay liiska waxaa ka mid ahaa laba haween ah oo aad ugu dhowaa suxufiga asal ahaan ka soo jeeda Sacuudi Carabiya ee Jamal Khashoggi, oo ay dileen kooxdii dilka u geysatay Sacuudiga sanadkii 2018.

Liiska waxaa sidoo kale ku jiray tirada weriye madaxbanaan oo reer Mexico ah oo markii dambe lagu dilay meydka gaariga. Telefoonkiisa lama helin lamana cadeyn in la jabsaday iyo in kale.

Washington Post ayaa sheegtay in tirooyinka kujira liiska ay sidoo kale leeyihiin madaxda dowladaha iyo ra’iisul wasaareyaasha, xubnaha qoysaska boqortooyada Carabta, diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta, iyo sidoo kale dadka u dhaqdhaqaaqa iyo ganacsatada.

Liisku ma uusan aqoonsan macaamiisha ay soo galeen lambarrada ku yaal. Laakiin sida lagu sheegay warbixinnada, qaar badan ayaa ku urursanaa 10 dal: Azerbaijan, Bahrain, Hungary, India, Kazakhstan, Mexico, Morocco, Rwanda, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

The Guardian ayaa qortay in baaritaanka uu soo jeedinayo “xadgudub baahsan oo socda” ee Pegasus, oo NSO ay sheegtay in loogu talagalay in loo adeegsado dambiilayaasha iyo argagixisada.

Amnesty International iyo Forbidden Stories, oo ah warbaahin aan macaash doon ahayn oo fadhigeedu yahay Paris, ayaa markii hore fursad u helay inay siidaayaan, ka dibna ay la wadaagaan ururada warbaahinta.

NSO, oo ah hogaamiyaha warshadaha wax basaasa ee gaarka loo leeyahay ee sii kordhaya oo inta badan aan sharciyeysneyn, ayaa horey ugu heellanaa inay booliiska uga faa’iideysato si qaldan u adeegsiga barnaamijkeeda.

Waxay ku tilmaamtay eedeymaha mid buun buunin ah oo aan sal iyo raad lahayn, sida uu qoray wargeyska The Washington Post, mana xaqiijin doono aqoonsiga macaamiishooda.

Citizen Lab ayaa soo warisay bishii Diseembar in daraasiin saxafiyiin ah oo ka socda shabakadda Al-Jazeera ee Qatar laga helo isgaarsiinta moobilka ay ka qabtaan ilaalada elektarooniga ah ee casriga ah.

Amnesty International ayaa soo warisay bishii Juun ee sanadkii hore in maamulka Marooko ay adeegsadeen NSO’s Pegasus software si ay ugu dhejiyaan spyware-ka mobilka Omar Radi, oo ah wariye lagu xukumay qoraal baraha bulshada.