Boqolaal tahriibayaal ah oo gaaray xeebaha dalka Talyaaniga

By

Maraakiibta ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa 539 muhaajiriin ah ka soo badbaadiyay dooni kalluumeysi oo ku sii jeeday jasiiradda Lampedusa.

Samatabbixinta ayaa Sabtidii noqotay mid ka mid ah tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah hal maalin gudaheed jasiiradda Talyaaniga.

Muhaajiriintan oo ka soo tagay xeebaha wadanka Libya ayaa waxaa ka mid ahaa carruur iyo haween.

Dhakhtar ka tirsan kooxda samafalka ee MSF (Dhakhaatiirta Aan Xudduudda Lahayn), Alida Serrachieri, ayaa sheegtay in tiro muhaajiriinta ka mid ah ay u muuqdeen in jir ahaan lagu weeraray Libya iyaga oo sugaya doon si ay u qaadaan Yurub.

Baarayaasha ayaa eegaya suurtagalnimada in muhaajiriinta laga yaabo in si been abuur ah loogu xiray Libya, sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga ah.

Laba markab oo ah kuwa ilaalada xeebaha iyo dooni ka socota booliska dambiyada maaliyadeed ee Talyaaniga, Guardia di Finanza, ayaa gacan ka geystay in muhaajiriinta la geeyo Lampedusa.

Lampedusa waa mid ka mid ah dekadaha ugu waaweyn ee ay dadka doonaya inay gaaraan Yurub.

Bishii May, in ka badan 1000 muhaajiriin ah ayaa ku degay jasiiradda Talyaaniga saacado yar gudahood.

Jasiiraddu waxay leedahay xero muhaajiriin ah oo markii hore loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo wax ka yar 300 oo qof. Hadda waxay leedahay in ka badan shan jibaar tiradaas.