Cabdi Xaashi;”Wax tixgelin ah lagama siin siyaasiyiinta gobolada Waqoyi shirarka arrimaha doorashooyinka”

Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa qoraal uu u diray Madaxda dowladda ee muddo xileedkooda uu dhamaaday & dowlad Goboleedyada ayaa waxaa uu dalbaday in loo madax banaaneeyo Arrinta gobolada Waqooyi ee doorashooyinka.

Qoralka oo ka kooban laba Bog ayaa waxaa lagu sheegay in an wax tixgelin ah aan laga siinin shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee ka qabsoomay Dhuusamareeb Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi, waxaana lagu eedeeyay Madaxweynaha Muddo xileedkiisa uu dhamaaday iyo Xukuumadiisa inay dadaaal adag u galeen in an laga hadlin arrimaha doorashooyinka Gobolada Waqooyi ee loo yaqaan Soomaliland, isla markaana ay fafiyeen warar ay kamid yihiin inay heshiiyeen iyo in guddiga loo qeybiyay.