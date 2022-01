Ciidamo Soomaali ah oo lagu eedeeyay in xasuuq ay ka geysteen gobolka Tigray

Waxaa soo baxaya warar sheegaya in gabood-fallada ay askar Soomaali ka gaysteen dagaalka Tigray-ga Itoobiya uu tooshka ku ifinaya isbahaysiga milatari ee soo ifbaxaya ee wax ka beddelay Geeska Afrika, taas oo wiiqday saamaynta reer galbeedka ee gobolka istiraatiijiga ah.

Wargayska Globe and Mail ayaa helay goob-joogeyaal oo ka sheekeeyay xasuuq ay ciidamada Soomaalida ee ku dhex milmay ciidamada Ereteriya ay ka geysteen gobolka Tigray bilihii hore ee dagaalka.

Cadeymahan cusub ayaa keenaya su’aalo naxdin leh oo ku saabsan isbahaysi milatari oo qarsoon oo u dhexeeya Itoobiya, Eritera iyo Soomaaliya kaas oo dhimasho iyo burbur u gaystay gobolka Tigray ee ka fallaagoobay waqooyiga Itoobiya.

Si rasmi ah saddexda dowladood ayaa u diiday inay wax isbahaysi ah sameeyaan, waxayna Soomaaliya beenisay in ciidamadeeda la geeyay gobolka Tigray. Balse baaritaanka The Globe ayaa markii ugu horeysay faahfaahin dheer ka bixiyay dilal rayid ah oo ay geysteen askar Soomaali ah.

Gebretsadik, oo ah 52 jir beeralay ah oo ka soo jeeda tuulada Zebangedena ee waqooyi-galbeed ee Tigray, ayaa sheegay in waddooyinka boorka badan ee tuuladiisa ay daadsan yihiin meydadka wadaado madaxa laga jaray bishii Disembar, 2020, dhowr toddobaad ka dib markii uu dagaalka billowday.

“Wadaaddadii waxay ahaayeen dad la aqoonsan karo, waxayna askarta Soomaalida ah oo ka barbar shaqaynayay ciidamada Ereteriya ee tuulada qabsaday beegsadeen kaniisado waxayna ku dileen wadaaddada”.ayuu ninkan beeralayga ah.”Waxay u gowraceen sida digaagga,” ayuu u sheegay The Globe.

Ciidamada Soomaaliya iyo Ereteriya ayaa tuulada ku sugnaa illaa dabayaaqadii bishii Febraayo, sida uu sheegay Gebretsadik, kaasoo u cararay kaymaha iyo buuraha ku xeeran tuulada si uu uga badbaado weerarro lagu soo qaaday xilligaas.

Globe waxay la hadashay daraasiin ka badbaaday oo goob joog u ahaa xasuuqii ka dhacay lix tuulo oo Tigray ah halkaas oo ay joogeen ciidamada Soomaaliya intii u dhaxaysay December, 2020 iyo dabayaaqadii Febraayo, 2021.

Dadka ka badbaaday weerarka ayaa sheegay in ciidamada Soomaalida ay wateen dareeska ciidamada Eritrea, balse ay si cad u garanayeen inay yihiin Soomaali, sababo la xiriira afkooda iyo muuqaalkooda. Si ka duwan Eriteriyaanka, kuma ay hadli karin tigrinya, luqadda lagaga hadlo Tigrayga iyo inta badan Ereteriya.

Goob joogayaal ayaa sheegay inay sidoo kale maqleen ciidamada Eritrea oo ku tilmaamay inay yihiin Soomaali.

Sannadkii hore, Qaramada Midoobay iyo saraakiil Maraykan ah ayaa sheegay inay heleen xog ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay ku sugan yihiin gobolka Tigray, balse faahfaahin yar ayaa laga helay.

Waalidiinta Soomaaliyeed ayaa sanadkii hore dhowr banaan baxyo ka dhigay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya, iyagoo ka cabanayay in wiilashooda lagu amray inay ka dagaalamaan Tigray-ga kadib markii markii hore tababar ciidan loogu diray dalka Eritrea. Boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka.

Ilaa 10,000 oo askari oo Soomaali ah ayaa la geeyay Tigrayga, sida ay sheegeen saraakiil Itoobiyaan ah oo hadda iyo kuwii hore oo la hadlay The Globe.

Globe ma cadeyneyso shakhsiyaadka sababtoo ah waxay la kulmaan hanjabaad aargoosi ah oo faallooyinkooda ah.

Ilaa hadda wax yar oo tafaasiil ah lagama hayo dhaq-dhaqaaqa Soomaalida Tigrayga. Balse dadka ka badbaaday weerarka ayaa u sheegay The Globe in ciidamada Soomaaliya ay boqolaal qof oo rayid ah ku xasuuqeen tuulooyinka ay maamulaan ciidamada Eritrea, iyagoo inta badan qoorta ka gooyay. Tuulooyinkaas ayaa la sheegay in aysan joogin ciidamo Itoobiyaan ah.

“Wax naxariis ah uma muujin,” ayuu yiri Berket, oo ah 32 jir beeraley ah oo ku nool tuulada Tigray ee Mai Harmaz. “Ereteriyaanka ayaa ku weydiiya su’aalo ka hor intaanay ku dilin. Laakin ciidamada Soomaaliya aad bay u quudhsadeen.”

Mid ka mid ah dadkii ay deris ahaayeen oo 76 jir ahaa wadaad ayaa ka mid ahaa dadka ay dileen ciidamada Soomaaliya, sida uu sheegay.

“Kaniisadaha waxaa daganaa ciidamada” ayuu yiri “Waxay gubeen kutubtii iyo waxyaabaha yiil kaniisada gudaheeda, Kaniisadaha ayaa noqday meelaha ugu amniga xun, dadka tuulooyinka ayaa joojiyay in ay kaniisadaha tagaan, sababtoo ah ciidamada Soomaalida ayaa dilaya qofkii ay ka helaan kaniisadaha”.ayuu sii raaciyay hadalkiisa.

Sida laga soo xigtay saraakiishii hore ee Itoobiya, inta badan ciidamada Soomaalida ayaa ka soo gudbay xadka Eritrea oo galay galbeedka Tigray toddobaadyadii hore ee dagaalka. Waxa ay sheegeen in ciidamada Soomaaliya oo ka amar qaata ciidamada Eritrea ay horay u joogeen dhufeysyo ku dhow xadka ka hor inta uusan dagaalku bilaaban.

“Shaki la’aan waxay ka qaybqaateen dagaalka,” ayuu yiri Gebremeskel Kassa, oo ahaa madaxa shaqaalaha ee maamulka kumeel gaarka ah ee Tigray oo ay dowladda Itoobiya u magacawday ka dib markii ay la wareegtay gacan ku haynta gobolka bilihii hore ee dagaalka, isagoo ka baqaya inuu dibadda u dhoofo. ammaankiisa markii saraakiisha Itoobiya ay ku dhaleeceeyeen guulaha ay Tigreegu ka gaareen gobolka.

Mr. Gebremeskel ayaa sheegay in uu wax ka ogaa in Soomaalida la keenayo safaradii uu ku tagay Tigray iyo kulamadii gaarka ahaa ee uu la yeeshay madaxda ugu sareysa Itoobiya iyo jeneraalada militariga.

“Dhammaan annaga oo ahaa mas’uuliyiin sarsare waanu ogeyn arrintaas,” ayuu u sheegay The Globe.

Markii ciidamadan loo dirayo Soomaaliya ay noqdeen kuwo muran siyaasadeed ka taagan yahay Soomaaliya, gaar ahaan markii ay gadoodka sameeyeen waalidiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka ayaa askartii Soomaaliya dib loogu celiyay Eritrea, sida uu yiri. Waxa ay dhamaystireen bixitaankooda bishii March, sida ay saraakiishu sheegeen.

Isbaheysiga Milliteri ee aan rasmiga ahayn ee Ethiopia, Eritera iyo Somalia, oo la rumeysan yahay inuu ka dhashay Heshiisyo qarsoodi ah, kadib, markii uu Ra’isul-wasaare Abiy Ahmed la wareegay talada Ethiopia sannadkii 2018-kii, ayaa dhabar-jab kale ku ah hoos u dhaca saamaynta ay Dowladaha Reer Galbeedka ku leeyihiin Geeska Afrika.

Ereteriya ayaa hore ugu go’doonsanayd masraxa caalamiga ah, laakiin Itoobiya iyo Soomaaliya waxay xiriir dhow la lahaayeen Maraykanka iyo dawlado kale oo reer galbeed ah oo hore. Xiriirka Itoobiya iyo reer galbeedka ayaa xumaaday tan iyo markii uu bilowday dagaalka Tigray, taasoo sabab u ah cadaadiska reer galbeedka ee ku aadan joojinta dagaalka.

Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki, oo dalkiisa xukumayay ku dhawaad ​​soddon sano, ayaa fure u ah isbahaysiga saddexda waddan. “Waxa uu u arkaa middan fursad uu dib ugu qaabayn karo Geeska Afrika oo dhan si uu u jiheeyo,” ayuu yiri Martin Plaut, khabiir iyo faalleeyaha Eritrea fadhigiisuna yahay Ingiriiska.

“In ciidamadan Soomaalida ah lagu soo daro waxay ahayd qaybtii ugu horreysay ee muddadan dheer, taasoo aad uga muhiimsan xiriirka uu isku dayay inuu dhiso oo uu boqor ka noqdo, isagoo xulafo la ah Soomaaliya iyo Itoobiya,” ayuu Mr. Plaut u sheegay The Globe.

“Wuxuu waday hammigiisii ​​ahaa burburinta Tigrayga ilaa 1970-meeyadii. Si uu damaciisa u gaaro waxa uu jecel yahay in uu Geeska Afrika ka sameeyo xiriir heer qaran ah oo u oggolaanaya in dawlado gaar ahi ay jiraan, balse la is taageero, isla markaana la burburiyo dhaqdhaqaaqyada maxaliga ah.”ayuu sii raaciyay.