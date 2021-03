Cumar C/rashiid “Marxalada uu dalku marayo waa tii ugu xumeyd ee soo marta Soomaaliya”

By

Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa walaac ka muujiyay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka ka taagan doorashada, isagoo ku eedeeyay dowladda waqtigeeda dhamaaday inay dalka gelisay marxalad tii ugu xumeyd abid ah ee soo marta tan iyo wixii ka dambeeyay shirkii Carte ee Jabuuti oo Soomaalida lagu heshiiysiiyay.

Wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayuu in dowladda ay ku fashilantay inay dalka gaarsiiso doorasho loo dhan yahay, isagoo tilmaamay in halka dalku taagan yahay ay tahay afar sano ka hor in doorashada lagu aadayo hannaankii ay dejiyeen sanadkii 2016-dii, xilligaasoo Xukuumaddiisa dalka ka qabatay doorasho dadban.

Cumar C/rashiid ayaa sheegay in dowladda muddo xileedkeedu dhammaaday ay dalka ku riday ceeldheer, waxaana uu ku eedeeyay Farmaajo in uu dalka geliyay marxalad siyaasadeed oo aan dalka lagu arag oo ahaa hala kala adkaado, waxa dhiman ay tahay in qofka qofka kale uu gaaleysiiyo.

“Markii aan xukunka wareejinay waxaana ka tagnay dal dadkiisu wada shaqeynayaan oo isku yimid, waxaan ku wareejinay dowladdii naga dambeysay dal amnigiisu hadda meesha uu joogo ka fiican, waxaa la rabay in maanta dadku intii isaga sii dhaw yihiin, laakiin waxaa ay la yimaadeen dhaqan ah hala kala adkaado”ayuu yiri Cumar Cabdirashiid.

Xaalada siyaasadeed ee dalka ayaa hadda maraya meel xasaasi ah, iyadoo muddo xileedka Madaxweyne Farmaajo uu dhamaaday, iyadoo khilaaf uu ka taagan yahay hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17 September 2020.