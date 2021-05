Dowlada oo sheegtay in kulankii Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare uu guul ku soo dhamaaday

By

Dowlada Federalka ayaa shaacisay in kulan ay goor dhow yeesheen ra’iisul Wasaare Maxamed Rooble iyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi uu guul ku soo dhamaaday.

Afhayeen xukuumada Maxamed Ibraahin Nuur ayaa bartiisa facebook waxa uu ku sheegay inh kulankaasi uu ahaa mid isafgarad ku soo dhamaaday.

“Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan is-afgarad ku soo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee BFS Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi.”ayuu yiri Macalimuu.

Sidoo kale afhayeenka ayaa ku tilmaamay kulanka inuu qeyb ka yahay dadaalada ra’iisul wasaaraha ee shirka arrimaha doorashooyinka.

“Tani waxa ay qeyb ka tahay dadaallada Ra’isul Wasaare Mohamed Hussein Roble uu ku doonayo in dhamaan saamileyda siyaasadda in taladooda ay ku biiriyaan geedi socodka dhameystirka Hishiiskii 17ka Septeembar oo aasaas u ah Shirka Qaran ee soconaya lana filayo in lagu heshiiyo.”

Si kasta ha ahaatee afhayeenka ayaan faahfaahin ka bixin is afgaradka ay gaareen labada mas’uul,waxaana warkan uu soo baxay iyadoo khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi uu sii dheeraaday.