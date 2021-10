Facebook waxaay badaleysa magaca shirkada iyagoo u badalaya Meta

Maamulaha Facebook Mark Zuckerberg ayaa sheegay in shirkadiisa dib loogu magacdaray Meta si ay isugu dayaan in ay qaataan aragtidooda dhabta ah ee mustaqbalka, waxa Zuckerberg ugu yeeray “metaverse.”

Dadka shakiga leh ayaa tilmaamaya in ay sidoo kale u muuqato isku day lagu doonayo in lagu beddelo mawduuca Waraaqaha Facebook, oo ah dukumiintiyo sir ah oo qarsoodi ah oo loogu magac daray ururrada wararka oo ay ku jirto Associated Press.

Qaar badan oo ka mid ah dukumeentiyadan, oo markii ugu horreysay lagu sifeeyay shaqaalihii hore ee Facebook oo isku rogay sirta Frances Haugen, ayaa daaha ka qaaday sida Facebook uu u diiday ama u yareeyay digniinaha gudaha ee cawaaqib xumada iyo cawaaqib xumada inta badan ay algorithms ka keento adduunka oo dhan.

Facebook, codsiga, oo ay la socdaan Instagram, WhatsApp iyo Messenger, waa halkan in la sii joogo; Midkoodna ma beddeli doono magacyadooda. Qaab dhismeedka shirkadu isna isma beddeli doono. Laakiin 1-da Diseembar, saamiyadeedu waxay bilaabi doonaan inay ku ganacsadaan calaamad calaamad cusub, “MVRS.”

“Facebook waa baraha bulshada ee adduunka, waxaana lagu eedeeyay inay abuureen wax dadka iyo bulshada waxyeello u leh,” ayay tiri Laura Ries oo ah la taliyaha suuqgeynta. Waxay is barbardhigtay magaca Meta markii BP ay magaceeda u bedeshay “Beyond Petroleum” si ay uga badbaado dhaleeceynta ay waxyeelaysay deegaanka. “Kama bixi karaan shabakada bulshada ee leh magac cusub oo shirkad waxayna ka hadlaan mustaqbalka kala duwan.”

Waa maxay metaverse? Ka fakar in uu yahay intarneetka nolosha soo socda, ama ugu yaraan samaynta 3D. Zuckerberg ayaa ku tilmaamay inay tahay “deegaan dhab ah” oo aad geli karto, halkii aad si fudud u eegi lahayd shaashadda. Asal ahaan, waa adduunyo isku xidhan, bulshooyin farshaxanimo ah oo aan dhammaad lahayn halkaas oo dadku ku kulmi karaan, ku shaqayn karaan, kuna ciyaari karaan, iyagoo isticmaalaya dhegaha dhegaha ee xaqiiqada dhabta ah, muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyey, abka casriga ah, ama aaladaha kale.

Waxa kale oo ay ku dari doontaa qaybaha kale ee nolosha online-ka ah, sida wax iibsiga iyo warbaahinta bulshada, sida ay sheegtay Victoria Petrock, oo ah falanqeeye la socota tignoolajiyada soo koraya.

Shirkadaha kale ee teknoolajiyada sida Microsoft, chipmaker Nvidia, iyo Fornite maker Epic Games ayaa qeexaya aragtidooda ku saabsan sida metaverse u shaqeyn doono.

“Taasi waa wax weyn,” ayuu yiri Richard Kerris, oo ah madaxweyne ku xigeenka Nvidia’s Omniverse, ka dib markii wariye uu ku wargeliyay magaca beddelka Facebook. “Waxaan aaminsanahay in ay jiri doonaan shirkado badan oo dhisa adduunyo casri ah iyo bay’ado ku saabsan metaverse, si la mid ah in ay jiraan shirkado badan oo wax ka qabta Shabakadda Caalamiga ah.”

Zuckerberg ayaa sheegay in uu rajaynayo in tobanka sano ee soo socda ay boqollaal bilyan oo qof gaadho. Waxay noqon doontaa meel ay dadku ku falgalaan, ka shaqeeyaan oo ay ku abuuraan badeecado iyo nuxurka waxa uu rajaynayo inay noqon doonaan nidaam deegaan cusub oo malaayiin shaqo u abuura abuurayaasha.

‘Koriyaha wararka been abuurka ah’

Ku dhawaaqista ayaa timid iyada oo ay jirto xiisad ka jirta Facebook. Waxay wajaheysaa baaris sharciyeed iyo sharciyeed oo kordhay meelo badan oo adduunka ah ka dib muujinta dukumeentiyada Facebook.

Qaar ka mid ah dhaleeceynta ugu weyn Facebook uma muuqan kuwo la dhacay. Facebook’s Royal Oversight Board, oo ah koox ilaalinaysa shirkadda, ayaa ku dhawaaqday inay ilaalin doonto magaceeda.

“In magaceeda la beddelo ma beddeleyso xaqiiqada: Facebook waxa ay burburinaysaa dimuquraadiyaddayada, waana hormuudka u ah war-wareejinta iyo nacaybka,” ayay kooxdu ku tiri hadal ay soo saartay. “Magaceeda aan macnaha lahayn waa in aysan ka jeedin baaritaanka, sharciyeynta iyo xaqiiqda, kormeer madaxbannaan ayaa loo baahan yahay si loola xisaabtamo Facebook.”

Isagoo sharraxaya dib-u-habaynta, Zuckerberg wuxuu sheegay in magaca “Facebook” uusan hadda ka koobnayn wax kasta oo ay shirkaddu qabato. Marka laga soo tago shabakadeeda bulshada ee ugu weyn, oo hadda ay ku jirto Instagram, Messenger, madax-madaxeedyadeeda Quest VR, madalkeeda Horizon VR, iyo in ka badan.

“Maanta waxaa naloo arkaa shirkad baraha bulshada,” Zuckerberg ayaa yiri. “Laakin DNA-deena waxaan ku nahay shirkad abuurta tignoolajiyada dadka.”

Dib-u-habaynta shirkaddu ma xallin doonto mashaakilaadka tirada badan ee Facebook-ga oo ay shaaca ka qaadeen kumanaan dukumeenti gudaha ah toddobaadyadii dhawaa. Waxay u badan tahay xitaa ma heli doonto dadka inay joojiyaan wacitaanka warbaahinta bulshada ee Facebook, ama “Ganacsiga warbaahinta bulshada,” arrinkaas.

Laakiin taasi ma joojinayso Zuckerberg, oo u muuqda inuu u hanqal taagayo inuu u sii gudbo dhibaatadiisa soo socota ee dhibaatada ka dib markii ay xiisad ka dhex qaraxday shirkaddii uu abuuray.

In kasta oo uu si weyn u diiday muujinta ku jirta dokumentiyada Facebook sida dhaleecayn aan caddaalad ahayn, Zuckerberg waxa uu diiradda saaray dhismaha jawi muuqaal ah oo la geli karo halkii uu si fudud u eegi lahaa shaashadda.

Sida talefannada casriga ahi u beddeleen kombuyuutarrada, Zuckerberg waxa uu sharad ku bixinayaa in metaverse-ku uu noqon doono habka xiga ee ay dadku ula falgalaan kombuyuutarrada, iyo midba midka kale. Haddii Instagram-ka iyo fariimaha ay ahaayeen kuwa Facebook u soo baxay horumarinta mobilada, Meta ayaa ah sharadkeeda ku saabsan metaverse. Maxaase ka wanaagsan magac beddel si loo muujiyo sidaad u dhab tahay?

Sanduuqa diiradda saaraya metaverse, Roundhill Ball Metaverse ETF, ayaa mar hore bilaabay ganacsiga New York Stock Exchange iyadoo la adeegsanayo ticker META horaantii sanadkan, taas oo laga yaabo inay ku qasbeen Facebook inay doortaan MVRS. “Waxba ima dhibayso,” ayuu yidhi.