Gantaalo lagu weeraray garoonka diyaaradaha magaalada Kabul

By

Dhowr gantaal ayaa lagu tuuray gegida dayuuradaha caalamiga ah ee Kabul, maalin ka hor waqtigii loo qabtay in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan Afghanistan.

Aqalka Cad, oo xaqiijiyay weerarka, ayaa sheegay in hawlihii daadgureynta ee gegida dayuuradaha aan la joojin, isagoo intaas ku daray in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden laga wargeliyey gantaalkii ugu dambeeyay ee subaxnimadii Isniinta lala beegsaday Gegida Diyaaradaha ee Hamid Karzai ee Kabul.

Sarkaal Mareykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in gantaallada qaarkood ay dhexda u galeen nidaamka difaaca gantaallada.

Weerarkan ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada Mareykanka ay weerar labaad ku qaadeen dalka Afgaanistaan ​​kadib weerarkii khamiistii ka dhacay garoonka diyaaradaha kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad ​​200 oo qof. Ugu yaraan 13 askari oo Mareykan ah ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka la dilay.

Mareykanka ayaa sheegay in uu doonayay in uu ismiidaamin ka fuliyo weerarkii ugu dambeeyay ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhacay Kabul laakiin warbaahinta ayaa sheegeysa in dhowr carruur ah lagu dilay dhacdadaas oo burburisay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa.