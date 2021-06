Golaha Wadatashiga Qaran oo toddobaadka dambe Muqdisho ku kulmaya

By

Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa caawa wada hadal dhanka qadka Zoom-ka ku yeeshay, iyadoo wada hadalkan uu ahaa kii u horreeyay kaddib saxiixii heshiiskii doorashada ee 27 May.

Ilo ku dhow dhow wada hadalka Mas’uuliyiinta ayaa sheegaya inay isku raaceen in Sabtida soo socota shir Muqdisho isugu imaan doonaan Golaha Wadatashiga Qaran oo ka kooban Ra’iisul Wasaaraha, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo Guddoominaha Gobolka Banaadir.

Shirkan ayaa la filayaa in looga hadlayo dardar gelinta doorashada, iyadoo Guddiga farsamada uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha ay hordhigi doonaan Golaha Wadatashiga Qorshayaasha doorashada

Sidoo kale waxaa la filayaa in Ra’iisul Wasaaraha uu magacaabo Guddiga dib u heshiisiinta Heerka Wasiir ee afarta Dowlad Goboleed oo aan ku jirin Jubbaland, kuwaasoo Garbahaarey u tagaya xalinta arrinta Gedo.

Lama oga waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankan la iskula soo qaadi doono,hase yeeshee waxaa si gaabis ah u socday maalmihii la soo dhaafay qorshihii lagu doonayay in dalka loogaga qabto doorasho.

Inku dhow bil ayaa ka soo wareegatay tan iyo markii heshiiska lagu kala saxiixday magaalada Muqdisho iyadoo tan iyo xilligaasna laga badin waayay in isbedel lagu sameyo guddigii farsamo ee doorashada.

Lama hubo in kulankan waqtigii loo qorsheeyay in dalka doorasho loogaga qabto ee ahaa muddo lixdan cisho ah dib u eegis lagu sameyn doono maadaama ay u muuqato in waqtigu uu aad u kooban yahay.