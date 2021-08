Goodax Barre;”Wadatashiyada Hiiraan waxaa joojiyay Yuusuf Dabageed.”

Wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre oo maanta dib ugu soo laabtay magaalad Muqdisho kadib markii uu maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne ayaa ku eedeeyay Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle inuu hakad geliyay wadatashiyo ka socday magaalada Beledweyne.

Cabdulaahi Goodax Barre oo ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigey bartiisa Facebook waxa uu ka digey dagaal ka dhaca magaalada Beledweyne.

Qoraalka Cabdulaahi Goodax Barre ayaa ku bilaabay qoraalkiisa safarka uu ku tegy Beledweyne.

“Waxaan gaaray magaalada Baladweyne taariikhdu markay ahayd 11ka Agoosto, 2021 si aan xogwareysi iyo wadatashiyo kala duwan ula qaato Ugaaska, Odayaasha Dhaqanka iyo Bulshada qeybahooda kala duwan, 10 cisho oo aan Baladweyne ku sugnaa maanta ayaan Xamar dib ugu soo laabtay.”

“Wadatashiyadii socday, waxaa hakad galiyay wafdi uu hogaaminayo Yusuf Dabageed oo gadaal ka yimid, isla markaana qaarkood hadallo daandaansi ah baraha bulshada u mariyay dadka deegaanka una arka xalka keliya in ay dagaalamaan. Wafdiga Dabageed wuxuu iigu muuqday dad colaad xambaarsan Isla markaana ku shaqaynaya fikirkii Dabageed ee ahaa “Haddii Cali Guudlaawe uusan imaan Baladweyne doorasho kama dhacayso”.

“Waa ayaan darro iyo nasiib xumo weyn in dadka nuucaas ah ee Muqdisho taleefanka looga hagayo, in ay ummad dhan masiirkooda u burburiyaan danahooda shaqsiga ah, iyagoo sheeganaya in ay dadkaan matalaan, isla markaana ay abuuraan colaad iyo qalalaaso, si ay Guudlaawe Baladweyne u keenaan iyadoo loogu caga-jugleynayo in doorashada laga wareejinayo Baladweyne.”

Cabdulaahi Goodax Barre ayaa ugu dambeyntii qoraalkiisa waxa uu ku sheegay baaq iyo digniin.

“Waxaan ku baaqayaa ugana digayaa in ay ka waantoobaan falalka gurracan iyo colaad hurinta ay faraha kula jiraan, wax kasta oo meeshaas ka dhacana ma ahan mid looga hari doono, waxayna dhabarka u ridan doonaan masuuliyad kasta oo ka sugnaata colaad ka dhacda Baladweyne, mana noqon doonto mid looga haro dhiig kasta oo halkaas Ku daata.

Waxaan u mahadcelinayaa Ugaaskeena qiimaha badan oo ku samray dhibaatooyinka qaar, nabaddoonadeena waaya-aragga ah sida geesinimada iyo masuuliyadda leh ay ugu adeegayaan danaha bulshada iyo deegaankaba.”