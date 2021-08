guddiga doorashooyinka soomaaliya oo soo saaray habraaca doorashada xildhibaannada golaha shacabka

By

Guddiga Doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo saaray goordhow habraaca doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka, waxaana ka mid ah qodobada lagu xusay in Odayaasha Dhaqanka iyo Bulshada Rayidka beelaha leh kuraasta la siiyey awoodda xulista Ergada iyo Beelkasta oo leh 3 kursi waxaa lagu waajibiyey in ay mid u gaar yeelaan gabdhaha.

Musharax walba ayaa laga doonayaa $10,000 doollar musharrixiinta ragga ah, halka gabdhaha musharrixiinta ah laga rabo $5,000 oo ah lacagta diwaangelinta.

Habraaca doorashada Golaha Shacabka iyo shuruudaha is diiwaan gelinta oo uu soo saaray Guddiga Doorashada Heer Federaal. Lama oga in habraacan uu yahay mid kama dambeys, iyadoo la filayo in 19-ka bishan inay shir isugu yimaadaan Golaha Wadatashiga Qaran oo inta badan habraacyda iyo heshiisyada doorashada ay soo saari jireen, kuna shaqeynayeen Guddiga doorashada Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed.

Halkan ka aqriso Habraaca doorashooyinka xildhibaanada Golaha Shacabka;