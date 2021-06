Itoobiya oo beenisay inay duqeyn ku dishay dad rayid ah

By

Milatariga Itoobiya ayaa beeniyay inay duqeyn cirka ah ay ku dileen dad ku sugnaa suuq ku yaal gobolka Tigray,balse ay bartilmaameedsadeen dagaalyahanada mucaaradka oo dhar shacab ah xirnaa.

Colonel Getnet Adane oo ah afhayeenka ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters ianysan jirin dad rayid ah oo duqeyn ay ku dileen isagoo intaa raaciyay in dagaalyahanada ku sugan magaalada Togoga ay xirnaayeen dharka shacabka.

Ugu yaraan 43 qof ayaa lagu dilay duqeyntii cirka ee suuq mashquul badan Talaadadii, sida ay sheegeen dhaqaatiirta caafimaadka.

Qof ka mid ah dadka magaalada ayaa u sheegay Reuters Arbacadii in duqeynta cirka maalin ka hor ay ku dhacday suuq ku yaal magaalada galbeedka ku taal Mekelle.

Afhayeenka milatariga wuxuu sheegay in dagaalyahannadu aysan ku sugnayn gudaha suuqa, laakiin ay isugu yimaadeen magaalada si ay u xusaan sanad-guuradii ka soo wareegtay markii la qarxiyay magaalo kale oo ka tirsan Tigray, Hawzen, 1988.

Weerarkaas, oo ay geysteen hoggaamiyeyaasha shuuciga ee xilligaas xukumayay Itoobiya, waxaa ku dhintay boqolaal dadka waxaana si weyn looga xusaa Tigray.

Afhayeenka oo wax laga waydiiyay caruurta ku dhaawacantay weerarkii Talaadadii ayaa sheegay in kooxda TPLF ay adeegsato dacaayad ayna caan ku tahay been abuurka. Wuxuu sidoo kale sheegay in dhakhaatiirta ay soo xigatay warbaahinta aysan aheyn dhaqaatiir dhab ah .

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay wararka sheegaya in ciidamadu xayireen daadgureynta dadka, waxayna ugu baaqeen maamulka Itoobiya inay baaritaan deg deg ah ku sameeyaan.

“Weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah iyo weerarada aan kala sooca lahayn waa mamnuuc,” ayuu yiri ku-simaha xoghayaha guud ee arrimaha bani’aadamnimada, Ramesh Rajasingham.

Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa sidoo kale cambaareeyay duqeynta lagu diley dadka rayidka ah.

“Waxaan si adag u cambaareyneynaa ficilkan la canaanan karo,” ayuu afhayeenka waaxda arrimaha dibada Ned Price ku yiri hadal uu soo saaray.

Madaxa siyaasada arimaha dibada ee midowga yurub Josep Borrell ayaa sheegay hadii la xaqiijiyo xanibaada ambalaaska inay noqon karto ku tumasho sharciga caalamiga ah.

Duqeyntan “waxay ku sii kordhineysaa taxaddarradii foosha xumaa ee xadgudubyada sharciga caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyo xuquuqda aadanaha” ee ka dhacday Tigray, ayuu sii raaciyay.

Milatariga Itoobiya ayaa tan iyo bishii November la dagaalamayay xoogag daacada u ah xisbiga Tigray People’s Liberation Front (TPLF), oo ahaa xisbigii hore u xukumi jiray gobolka. Dagaallada ayaa waxaa ku barakacay laba milyan oo qof, Qaramada Midoobayna waxay ka digtay macluul dhici karta.