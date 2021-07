Itoobiya oo markale buuxisay Biyo Xireenka Nile

By

Itoobiya ayaa sheegtay inay dhameystirtay buuxinta biyo xireenka weyn ee muranka badan dhaliyay ee wabiga Blue Nile sanadkii labaad.

Wasiirka biyaha, waraabka iyo tamarta Itoobiya Seleshi Bekele ayaa sheegay in markii labaad la dhamaystirey buuxinta biyaha ee ee biyo xireenka Renaissance.

“Waxay la macno tahay inaan hadda haysanno mugga biyaha loo baahan yahay si aan u wadno labada marawaxadaha,” ayuu ku yiri Twiterka.

Horaantii Isniinta, Wakaaladda Warbaahinta Itoobiya (EBC) waxay sheegtay in buuxinta labaad ee biyo xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam lagu dhamaynayo daqiiqado kooban.

Dowlada Masar waxay u aragtaa mashruucan mid khatar weyn ku ah biyaha ay hesho wabiga Nile, taas oo ay gebi ahaanba ku tiirsan tahay.

Suudaan ayaa sidoo kale walaac ka muujisay amaanka biya xireenka iyo saameynta ay ku yeelan karto biya xireenkeeda iyo xarumaha biyaha.

Horraantii bishii Luulyo, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay wuxuu taageeray dalab ka yimid Midowga Afrika oo lagu dhexdhexaadinayay muranka waxayna ku baaqeen in dhammaan dhinacyada ay dib u bilaabaan wadahadallada.

Mareykanku wuxuu horey uga digay in buuxinta biya xireenka Itoobiya ay leedahay awood ay ku kicin karto xiisadaha, iyadoo dhanka kale ku boorisay dhamaan dhinacyada inay ka waantoobaan ficil kasta oo dhinac ah.

Addis Ababa waxay sheegtay in biyo xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) oo ah mashruuc biyo galinta quwada korontada ku kacaya $ 4bn ay muhiim u tahay horumarintiisa dhaqaale iyo in la helo awood.

Laakiin mashruucu wuxuu sababay walaac biyo la’aanta iyo nabadgelyada Masar iyo Suudaan, oo waliba ku tiirsan biyaha Niilka.

Labada dalba waxay ku baaqeen in la sameeyo heshiis sharci ah inta aan la bilaabin howlaha biyo xireenka, laakiin iskudayo la doonayay in lagu dhex dhexaadiyo ayaa lagu guuldareystay, iyadoo walaac laga muujinayo in xiisadaha ay sii kici karaan kadib markii lagu dhawaaqay.