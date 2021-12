Jabhadda Tigray-ga ayaa ku dhawaaqday inay ka baxayaan labada gobol ee Itoobiya iyagoo doonaya inay nabad helaan.

Xoogaga fallaagada Tigreega ee dagaalka kula jira dowladda dhexe ayaa isaga baxaysa gobollada deriska la ah ee waqooyiga Itoobiya, afhayeen u hadlay ciidammada Tigreega ayaa Isniintii sheegay, tallaabadaas oo loo qaaday xabbad joojin suurtagal ah ka dib 13 bilood oo dagaallo bahalnimo ah.

“Waxaan ku kalsoonahay in ficilkeena geesinimada leh ee ka bixitaankeena uu noqon doono fur furan nabada,” ayuu qoray Debretsion Gebremichael, madaxa xisbiga Tigray People’s Liberation Front (TPLF), oo ah xisbiga siyaasadeed ee ka taliya inta badan waqooyiga gobolka Tigray.

Warqada uu u diray Qaramada Midoobay waxa uu ku baaqayay in la sameeyo aag ka caagan diyaaradaha colaada u soo duula gobolka Tigray, lana saaro cunaqabataynta hubka ee Itoobiya iyo xulafadeeda Eritera, iyo in qaramada midoobay ay ku xaqiijiso in xoogag hubaysan oo dibadda ah ay ka baxeen Tigrayga.

Afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaan si degdeg ah uga jawaabin codsi ku saabsan in uu arrintan ka hadlo.

Dagaalka ka socda dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika ayaa sababay xasillooni darro baahsan oo ka jirta gobolka, iyadoo 60,000 oo qaxoonti ah loo diray Suudaan, iyadoo askarta Itoobiya laga saaray dalka Soomaaliya oo ay dagaalladu aafeeyeen, isla markaana ay ku milmeen ciidammada dalka ay deriska yihiin ee Ereteriya.

Kumanaan rayid ah ayaa ku dhintay, ku dhawaad ​​400,000 oo qof ayaa macaluul soo food saartay Tigrayga iyo 9.4 milyan oo qof ayaa u baahan cunto gargaar cunto ah waqooyiga Itoobiya taas oo ka dhalatay colaadda.

Debretsion waxa uu sheegay in uu rajaynayo in ka bixitaanka Tigreega, ee gobolada Canfarta iyo Axmaarada, ay ku qasbi doonto beesha caalamka in ay xaqiijiso in raashinka mucaawinada ah uu soo galo Tigray.

Qaramada Midoobay ayaa horay ugu eedeysay dowladda in ay waddo go’doomin dhab ah, eedeymahaas oo ay dowladdu beenisay.

“Waxaan rajaynaynaa in marka ay ka baxaan (annaga), beesha caalamku ay wax ka qaban doonto xaaladda Tigray-ga maadaama aysan hadda ka dib marmarsiinyo ka dhigan karin in ciidamadeenu ay duulaan ku yihiin Axmaarada iyo Canfarta,” ayuu afhayeenka TPLF Getachew Reda u sheegay Reuters.

TPLF waxay kaloo codsanaysaa in la sii daayo maxaabiista, dambiyada dagaalka

Soo jeedinta kale ee warqadda ku jirta waxaa ka mid ah in la sii daayo maxaabiista siyaasadeed (Dowladdu waxay xirtay kumanaan Tigree ah) iyo in la isticmaalo baarayaal caalami ah si loo maxkamadeeyo kuwa mas’uulka ka ah dembiyada dagaalka.

Todobaadki hore ayay aheyd markii Qaramada Midoobay ay ogolaatay in la sameeyo baaritaan madax banaan oo lagu sameeyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee ka socda Itoobiya, waxaana tallaabadaas si weyn uga soo horjeeday dowladda Itoobiya.

Dhexdhexaadiyaal caalami ah oo ay ku jiraan Midowga Afrika iyo Maraykanka ayaa marar badan isku dayay in ay ka wadahadlaan xabad joojin labada dhinac ah si ay gargaarku u soo galaan Tigray, balse labada dhinacba way diideen ilaa laga soo saaro shuruudo.

Khilaaf ayaa sannadkii hore ka dhex qarxay dawladda Faderaalka iyo kooxda TPLF oo siyaasadda Itoobiya ku haysay ku dhawaad ​​30 sanno ka hor intii aanu ra’iisal wasaare Abiy Axmed xukunka la wareegin sannadkii 2018-kii.

Bishii Juun, militariga ayaa ka baxay Tigray ka dib markii la soo sheegay in la dilay dad badan oo rayid ah, kufsi wadareed iyo xannibay sahaydii gargaarka. Dowladda ayaa sheegtay in ay maxkamad soo taagtay askar gaar ah, inkastoo aysan faah faahin ka bixin.

Bishii Luulyo, ciidamada Tigreega ayaa duulaan ku qaaday Canfarta iyo Amxaarada. Ciidanka Itoobiya ayaa dabayaaqadii bishii November soo qaaday weerar ay dib uga riixeen ciidamada Tigreega oo boqolaal kilo mitir ah.

Dharbaxaada ku dhacaday TPLF da ayaa qasabtay in aay is dhiibaan markii aay talaabo qaadi wayeeyn iyadoo waaxi dhaqaaqo laga duqeyey kuna qasabtay in aay u cararaan Gobalkooda.