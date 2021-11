Jabhadda TPLF oo sheegtay in ay qabsatay magaalada Kombolcha

Ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalo kale oo istiraatiiji ah oo ku taal gobolka Axmaarada ee Itoobiya.

Afhayeenka Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF) Getachew Reda ayaa sheegay inay qabadeen magaalada Kombolcha iyo garoonkeeda diyaaradaha.

Qabsashada Kombolcha ayaa faa’iido istiraatiji ah u noqon doonta dagaalyahanada Tigreega ah ee dagaalka kula jira ciidamada Itoobiya iyo xulafadooda, kuwaas oo isku dayaya in ay shacabka Tigreega ka saaraan dhulka Axmaarada.

Magaaladan cusub ee ay qabsadeen TPLF ayaa qiyaastii 380km (235 mayl) u jirta caasimada Addis Ababa, iyadoo jabhadda TPLF ay ku sii dhawaaneyso caasimada Addis Ababa.

Colaadda sii fidaysa waxay halis gelinaysaa xasilloonida waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan.

Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa ku booriyay muwaadiniinta inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF kadib markii ciidamada Tigreegu ay sheegeen inay qabsadeen Kombolcha, taasoo ku taal wadada weyn ee isku xirta caasimadda dalka aan badda lahayn iyo dekedda Jabuuti.

Goob joogayaal ayaa sheegay in dagaal fool ka fool ah uu sidoo kale ka socdo magaalada muhiimka ah ee Dessie iyadoo ciidamada Itoobiya ay dadka ku amrayaan in ay guryahooda ku jiraan, inkastoo la sheegay in maalin ka hor ay dib u gurteen. Getachew ayaa sheegay in dagaalyahanada TPLF ay Sabtidii qabsadeen Dessie.

Afhayeenka xukuumada Legesse Tulu ayaa diiday sheegashada ah in kooxda TPLF ay qabsatay labada magaalo ee istaraatiijiga ah ee waqooyiga, wuxuuna sheegay in ciidamadu ay wali ku dagaalamayaan gacan ku haynta.

“Hadda dagaal ba’an ayaa ka socda Dessie iyo Komboolcha,” Legesse ayaa ku sheegay shir jaraa’id.

Inta badan waqooyiga Itoobiya waxaa ka maqan isgaarsiinta, waxaana la xaddiday gelitaanka saxafiyiinta, taasoo ka dhigaysa sheegashada goobaha dagaalka ay adag tahay in si madax banaan loo xaqiijiyo.