Khilaafka u dhexeeya Imaaraatka iyo Sacuudi Carabiya oo sii xumaadey(Faalo)

Kooxda OPEC oo ay horkacayaan Sacuudi Carabiya iyo wadamada kale ee xulafada la ah ee soo saara ayaa dib u bilaabay wadahadaladii Isniinta.

Iyadoo ay is afgaranwaa ka dhaxayso Isutaga Imaaraatka Carabta oo ku saabsan sida loo kordhin karo heerarka wax soo saarka, halka dalabka uu wali caqabad ku yahay hanjabaadaha uga imanaya noocyada cusub ee saliida. fayruuska Corona.

Imaaraatka ayaa Axadii ku gacan seyray qorshe kooxda OPEC +, oo ay ku jiraan kuwa aan soo saarin OPEC sida Ruushka, si loo kordhiyo heshiiska lagu yareynayo wax soo saarka saliidda wixii ka dambeeya Abriil 2022.

Waxaa jira walaac ah in haddii heshiis la gaari waayo 23-ka dowladood ee xubnaha ka ah, isbahaysigu uu burburo, taasoo horseedi doonta dagaal qiimo leh iyo isbedel weyn oo ku yimaada qiimaha saliidda adduunka xilli aan la hubin baahida shidaalka mustaqbalka sababo la xiriira xirnaanshaha socda ee qaybo ka mid ah. adduunka iyo qaybsiga tallaalada ee adduunka oo dhan.

Joojintii lama filaanka ahayd ee sanadkii hore safarka iyo xirxirida baahsan ayaa hoos u dhigtay dalabkii caalamka ee saliida, iyadoo hoos u dhigtay sicirka tamarta maadaama foostooyinka aan la isticmaalin ee saliida ay si deg deg ah u buuxiyeen goobaha keydka. Kooxda OPEC + waxay ku heshiiyeen in si aad ah loo jaro qiyaastii 9 milyan oo foosto maalin kasta si looga hortago in qiimayaashu ay sii burburaan.

Sacuudi Carabiya waxay sii waday oo si ikhtiyaari ah u jartay xitaa inbadan oo ka mid ah wax soo saarkeeda si looga hortago in qiimaha uu hoos u dhaco. Bishii Juun, boqortooyadu waxay soo saartay wax ka yar 9 milyan oo foosto maalintii, marka loo eego in ka badan 10 foosto maalintii ka hor inta aan la helin faafin.

Markii dhaqaaluhu bilaabay inuu soo kabto oo tallaalkii loo qaybiyey uumiga, OPEC + kooxdu waxay kordhisay wax soo saarkii si maalin kasta ay u dhintaan celcelis ahaan qiyaastii 6 milyan oo foosto maalintii. Xilligan, isbahaysiga OPEC + wuxuu soo saaraa qiyaastii 37 milyan oo foosto maalin kasta, marka loo barbardhigo ilaa 43 milyan oo foosto maalin kasta bishii Abriil ee sanadkii hore, bilowga masiibada.

Wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa jimcihii soo warisay in dhammaan xubnaha OPEC + Guddiga Wadajirka ah ee Korjoogteynta Wasiirrada – marka laga reebo Imaaraadka – ay taageereen soo-jeedin ah in wax-soo-saarkooda lagu kordhiyo 400,000 oo foosto maalin kasta laga bilaabo Ogosto lana kordhiyo heshiiska illaa dhammaadka 2022. loo kordhiyay illaa 2022.

Isaga oo la hadlayey warbaahin fara badan dhammaadkii wiigga, Wasiirka Tamarta ee Imaaraadka Suhail al-Mazrouei wuxuu muujiyey walaaca dalkiisa wuxuuna ka xun yahay in saddex meelood meel wax soo saarka Imaaraadku aan la isticmaalin muddo laba sano ah.

Axadii, Wasaaradda Tamarta ee Imaaraadku waxay soo saartay bayaan dhif iyo naadir ah in iyadoo dalku diyaar u yahay inuu kordhiyo heshiiska hadda socda ee OPEC + haddii uu doono, wuxuu doonayaa heer sare oo wax soo saar saldhig ah oo ka tarjumaya awoodda wax soo saar ee dhabta ah ee Imaaraadku halkii uu ka dooni lahaa. yidhi waa tixraac duugoobay.

Imaaraadku hadda wuxuu soo saaraa qiyaastii 2.7 milyan oo foosto maalintii heshiiska OPEC +, inkasta oo celcelis ahaan celcelis ahaan 3 milyan oo foosto maalin kasta inta u dhexeysa Janaayo 2019 iyo Maarso 2020, sida laga soo xigtay Refinitiv, oo ah bixiye xogta suuqa dhaqaalaha. Falanqeeyayaashu waxay soo jeedinayaan in dalku si fudud u soo saari karo ilaa 4 milyan maalintii.

Wasiirka Tamarta Sacuudi Carabiya Amiir Cabdulcasiis bin Salmaan ayaa u sheegay kanaalka Al-Arabiya goor dambe oo Axadii ah in loo baahan yahay “xoogaa caqli gal ah iyo in yar oo tanaasul ah”. Wuxuu intaa ku daray in ka badan soddon sano oo shirar OPEC ah, “weligiis ma arkin dalab sidan oo kale ah” mana ahan mid rajo ka qaba ama rajo xumo ka qaba dib u bilaabashada wadahadalka Isniinta.

Per Magnus Nysveen, oo ah madaxa falanqaynta ee shirkada cilmi baarista iyo la talinta ee Rystad Energy, ayaa sheegay in Sacuudi Carabiya laga yaabo inay u baahan tahay inay dhimis dheeri ah ku sameyso wax soo saarkeeda si ay u hesho waxa ay rabto

“Haddii Imaaraadku lahaa kooto sare mustaqbalka, kaliya Sacuudi Carabiya ayaa ka goyn karta wax soo saarkooda dhinacyadooda,” ayuu yidhi, isaga oo sharxaya in boqortooyadu hore u hirgelisay tallaabooyin dhaqaale oo khasab ah oo iskaa wax u qabso ah isla markaana ay diyaar u tahay inay ku bixiso si loo ilaaliyo wax soo saarka. OPEC wada jir.

Hase yeeshe, taasi waxay noqon kartaa iibin adag, maadaama labada dalba ay u baahan yihiin dakhli shidaal si ay dhaqaalahooda ugu sii ruxmaan aafada iyo hoos u dhaca qiimaha saliidda ee kor u kacaya.

Waxaa sidoo kale jira kala duwanaansho siyaasadeed oo u dhexeeya Imaaraatka iyo Sacuudi Carabiya inay tixgeliyaan

Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka ayaa si aad ah isugu dhawaa sanadihii la soo dhaafay, taas oo ka tarjumeysa xiriirka sii xumaanaya ee ka dhex abuurmay Abu Dhabi Dhaxal sugaha Mohammed bin Zayed iyo Dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman. Labada hoggaamiye ee dhabta ah ayaa aad isugu dhowaa oo labada dal waxay dagaal ka billaabeen Yemen iyaga oo xiriirka u jaray dalka deriska la ah ee Qatar. Dabayaaqadii 2017, labada dal waxay ku dhawaaqeen iskaashi cusub oo ay iskuduwaha dhammaan dhinacyada militariga, siyaasadda, dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka.

Laakiin sanadihii ugu dambeeyay danaha qaranku way kala leexdeen. Imaaraadku wuxuu si aad ah hoos ugu dhigay raadkiisa xulufada uu hogaaminayo Sacuudiga ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Iran taageerto. Sucuudiga ayaa si dhakhso leh u soo celiyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee uu la lahaa Qatar horaantii sanadkan, laakiin Imaaraadku wali ma uusan soo celin xiriirkii diblomaasiyadeed oo dhameystiran waxayna sii wadaan xayiraadda goobaha wararka ee Qatar sida Al Jazeera.

Dhanka kale, Sacuudi Carabiya ayaa Axaddii joojisay dhammaan duulimaadyadii ka baxayay ama ka baxayay Imaaraatka, iyada oo ay weheliso Itoobiya, Vietnam iyo Afghanistan sida halista coronavirus Boqortooyada ayaa walaac ka muujisay kala duwanaanshaha dhaq dhaqaaqa Delta, oo ka soo muuqday Imaaraatka Carabta.