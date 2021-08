Kooxaha Mucaaradka Itoobiya oo sameystey Isbahaysi Milatari

By

Hoggaamiyaha koox hubaysan oo dawladda Itoobiya u aqoonsatay urur argagixiso ayaa sheegay in kooxdiisu ay la gaartay isbahaysi milatari ciidamada Tigrayga oo la dagaalamaya ciidamada dowlada Ethiopia.

Hoggaamiyaha Ciidanka Xoreynta Oromada “OLA” Kumsa Diriba, oo sidoo kale loo yaqaan Jaal Marroo, u sheegay wakaalada wararka Associated Xalka kaliya ee hadda jira inuu yahay dowladda Ethiopia in si milatari ah loo afgembiyo.

Jaal Marroo ayaa sheegay in heshiiska oo ay soo jeediyeen ciidamada Tigray -ga la gaaray toddobaadyo ka hor.

“Waxaan ku heshiinnay heer isfaham si aan isaga kaashanno hal cadow, gaar ahaan iskaashiga milateri,” ayuu yiri Jaal Marroo

Wadahadalo ayaa sidoo kale ku socda isbahaysi siyaasadeed, ayuu yiri, wuxuuna caddeeyay in kooxaha kale ee Itoobiya ay ku jiraan wadahadalo la mid ah,

“Waxaa jiri doona isbahaysi weyn oo ka dhan ah taliska [ra’iisul wasaare Abiy Ahmed].”

Isbahaysigu wuxuu isu keenay Jabhadda Xoreynta Dadweynaha Tigrayga, oo muddo dheer xukumaysay dawladda Itoobiya xilka iyo OLA, oo sannadkii hore ka go’ay xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Liberation Front oo raadinaya aayo-ka-talinta dadka Oromada .

Oromo waa qowmiyadda ugu badan Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa horaantii sanadkan ku dhawaaqday in TPLF iyo OLA labaduba yihiin ururo argagixiso.

Hoggaamiyaha OLA ayaa hadlay maalin kadib markii ra’iisul wasaaruhu ugu baaqay dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee kartida leh inay ku biiraan milateriga ayna joojiyaan ciidamada Tigrayga.

Afhayeenka ciidamada Tigreega Getachew Reda ayaa AP u sheegay inay u dagaalamayaan sidii ay u sugi lahaayeen gobolkooda oo muddo dheer go’doonsanaa laakiin haddii xukuumadda Abiy ay meesha ka baxdo ay tahay dhabar jab.