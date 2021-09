Maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inuu la wareegayo isbitaalada Yardameli iyo Jazeera

By

Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray amar ku socda labo ka mid ah isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho inay ku soo warejiyeen muddo toddobaad ah.

Labadan isbitaal ee Yardameeli iyo Jaziia ayuu maamulka gobolka Banaadir ku eedeeyay in adeegyada ay u qabtaan bulshada ay tahay kuwo dhaqaale badan loogaga qaato.

“Isbitaaladaa kor ku xusan oo loogu talo-galay in bulshada gobolka Banaadir ugu shaqeeyan si lacag la’aan ah uu ka war helay maamulka gobolka in hanaankii loogu talo-galay in loogu adeego bulshada hanaan aheyn oo u muuqda mid ganacsi iyo mid gaar ahaaneed u adeegayaan isbitaaladaas,” ayuu yiri afhayeenka gobolka Banaadir oo shir jaraa’id qabtay maanta.

Afhayeenka gobolka Banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muddo todobaad ah lagu soo wareejiyo labada isbitaal.

“Wuxuu maamulka gobolka Banaadir ku wargelinayaa isbitaaada Jaziira iyo Yardameeli in muddo toddobo cisho ah gudahood ah ay kusoo wareejiyaan maamulida isbitaaladaas, islamarkaana maamulka gobolka Banaadir uu mudadaas ku magacaabi doono maamulka uu yeelanayo isbitaaladaas.”

Isbitaalka Yardameli oo ay caawiso dowlada Turkiga ayaa ka mid ah isbitaalada faro ku tiriska ah ee si casri ah u qalabaysan ee ka jira dalka Soomaaliya,waxana uu si gaar ah wax ugu qabtaa haweenka iyo carruurta oo baahida gaarka ah u qaba in ay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh.