Macron;”Putin wuxuu ii sheegay inuusan colaada Ukaraine sii hurin doonin”

Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u sheegay wadahadalkoodii maalin ka hor in Moscow aysan sii hurin doonin xiisadda Ukraine.

Macron ayaa warkan sheegay kadib markii uu Talaadadii booqasho ku tegey magaalada Kyiv ee dalka Ukraine,isla markaana Aqalka Kremlin-ka uu diiday in isaga iyo Putin ay gaareen heshiis ku saabsan dejinta xiisadda.

Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa sheegay in xaaladda hadda jirta, Moscow iyo Paris aysan wax heshiis ah ka gaari karin.

Macron ayaa la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo duulaanka Ruushka.

Moscow ayaa tobanaan kun oo askari iyo saanad milatari ku soo ururisay meel u dhow xadka Ukraine, balse waxay ku adkaysanaysaa in aanay qorshaynayn in ay weerarto deriskeeda.

Kremlin-ku waxa uu doonayaa dammaanad qaadka awoodaha reer galbeedka in NATO aanay aqbali doonin inay ku biiraan Ukraine iyo waddama kale oo hore ee Soofiyeedka xubnaha ka ahaa iyo in ay joojiyaan hubka iyo dib u soo celinta ciidamadeeda Bariga Yurub.

Macron waxa uu sheegay in uu rumeysan yahay in la qaadi karo tillaabooyin lagu dejinayo xiisadda, waxa uuna ugu baaqay dhammaan dhinacyada in ay isdejiyaan.

“Putin iyo Zelenskiy labaduba waxay u sheegeen inay ka go’an tahay mabaadi’da heshiis nabadeed 2014,” ayuu yiri Macron, isagoo intaa ku daray in heshiiskan, oo loo yaqaan heshiisyada Minsk, uu soo bandhigay waddo lagu xalliyo khilaafaadkooda sii socda.

Madaxweynaha Ukraine Zelenskyy waxa uu sheegay in uu rajaynayo in kulanka madaxda sarsare ee khamiista ka dhacaya Berlin uu u gogol xaarayo shir madaxeed ay la yeelanayaan hogaamiyayaasha Ukraine, Russia, France iyo Germany – waxa loogu yeedho qaabka Normandy – kaas oo looga dan leeyahay in dib loo soo nooleeyo qorshihii nabada ee fadhiidka ahaa ee colaada Kyiv. gooni u goosadka oo ay Moscow taageerto.

Wadahadalka qaabka Normandy ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine waxaa dhexdhexaadinayey Faransiiska iyo Jarmalka 2015 waxayna gacan ka geysteen soo afjarida colaadaha ballaaran ee bariga Ukraine laakiin colaaddu waa ay sii socotay tan iyo markaas,

Madaxweynaha Faransiiska Macron wuxuu gaaray Berlin si uu wadahadal ula yeesho hogaamiyayaasha Jarmalka iyo Poland.