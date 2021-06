Madaxweynaha Puntland oo iska diiwaan geliyay Doorashada Golaha Deegaanka

By

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa iska diiwaan-geliyay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Qardho si uu codkiisa uga dhiibto doorashada goleyaasha deegaanka ee soo socota ee maamulkaas.

Saciid Deni oo gaaray magaalada Qardho ayaa is diiwaangelinta kadib sheegay inay ka go’an tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashada qof iyo cod uuna ku fartaxsan yahay in maanta qeyb ka noqday dadka is diiwan-geliyey si ay uga qeyb galaan doorashada goleyaasha deegaanka.

Maamulka Puntland ayaa saddex degmo ka bilaabay diiwaangelinta dadka codadkooda dhiibanaya kuwaasoo ka qeybgalaya doorashada golaha deegaanka.