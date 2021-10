Maraykanka iyo Daalibaan oo wadahadal u bilowday

Saraakiisha sarsare ee Daalibaan iyo wakiilo ka socda Mareykanka ayaa ka wada hadlay furitaanka bog cusub oo ah xiriirka dalalkooda, sida uu sheegay sii hayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda Afghanistan.

Kulammada shaqsiga ah ee Sabtidii ka billowday Doha ayaa ah kuwii ugu horreeyay tan iyo markii ciidamada Mareykanka ay ka baxeen Afghanistan bishii Ogosto, taasoo soo afjartay joogitaanka milateri oo 20 sano ah iyo awoodda Talibanka oo sare u kacday.

Mullah Amir Khan Muttaqi, sii hayaha wasiirka arrimaha dibadda Afghanistan, ayaa sheegay in diiradda wafdiga Afgaanistaan ​​ay tahay gargaarka bani’aadamnimada, iyo sidoo kale hirgelinta heshiiskii Daalibaan ay la saxiixdeen Washington sannadkii hore kaas oo dhabaha u xaarayay bixitaankii ugu dambeeyay ee Mareykanka.

Wasiirka ayaa sheegay in wafdiga Afghanistan ay ka codsadeen Mareykanka in xayiraadda laga qaado kaydka bangiga dhexe ee Afghanistan. Wuxuu intaas ku daray in Mareykanku uu siin doono dadka reer Afghanistan tallaallo ka dhan ah COVID-19.

Wafdiga Taliban ayaa markii dambe la kulmi doona wakiillo ka socda Midowga Yurub

Afhayeen u hadlay Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay fiidnimadii Jimcaha in wadahadaladu aysan ku saabsanayn in loo aqoonsado ama loo sharciyeeyo Taliban inay yihiin hoggaamiyeyaasha Afgaanistaan, laakiin ay yihiin sii socoshada wadahadalo dhab ah oo ku saabsan arrimaha danaha qaranka Mareykanka.

Wuxuu sheegay in ahmiyada koowaad ay tahay sii socoshada nabdoon ee Afghanistan, muwaadiniinta Mareykanka iyo dadka kale ee ajnabiga ah ee Afghanistan, isagoo intaa ku daray in hadaf kale uu yahay in lagu boorriyo Daalibaan inay xushmeeyaan xuquuqda dhammaan dadka reer Afghanistan, oo ay ku jiraan haweenka iyo gabdhaha, ayna dhisaan dowlad loo dhan yahay oo ballaaran taageero.

Waaxda arrimaha dibadda ma aysan shaacin cidda u safri doonta caasimadda Qadar dhinaca Mareykanka.

Tan iyo markii ay Talibanka talada la wareegtay, Dawladda Islaamiga ah ee Gobolka Khorasan, ISKP (ISIS-K), waxay sare u qaadday weerarada ka dhanka ah kooxda, iyo weliba qowmiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay.

Jimcihii, weerar ismiidaamin ah oo ay ISKP ku dishay ugu yaraan 46 Muslimiin Shiico ah oo laga tiro badan yahay, tobanaan kalena ku dhaawacay weerarkii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii uu Maraykanku baxay.

Waxaa xusid mudan inuu maqan yahay, Ghoneim wuxuu raaciyay, waa Zalmay Khalilzad, oo ahaa qofka ugu muhiimsan Mareykanka ee wadahadalada kula jiray Taliban muddo sanado ah.

Heshiiska Mareykanka iyo Talibanka ee 2020, oo ay ka wada xaajoodeen maamulka Trump, ayaa ka dalbaday Taliban inay xiriirka u jarto kooxaha “argagixisada” isla markaana ay damaanad qaado Afgaanistaan ​​inaysan mar kale hoy u noqon argagixisada weerari karta Mareykanka iyo xulafadiisa.

Daalibaan waxay sheegtay inaysan doonayn kaalmada la-dagaallanka argagixisada ee Mareykanka waxayna Washington uga digtay wax kasta oo loogu yeero “xad-dhaafka” weerarada ka dhaca dhulka Afgaanistaan ​​ee ka baxsan xuduudaha dalka.

Maamulka Biden ayaa soo gudbiyay su’aalo iyo cabashooyin ku saabsan gaabiska ku yimid daadgureynta uu Mareykanku fududeeyay ee Afgaanistaan ​​oo Talibanka ka taliso tan iyo markii Mareykanka ka baxay.