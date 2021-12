maraykanka oo ku booriyay farmaajo inuu ku taageero rooble qabashada shirka wadatashiga

Mareykanka ayaa ku booriyay Madaxweynaha muddo xilleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu ku taageero Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble qabashada Shirka Golaha Wadatashiga Qaran iyo dhameystirka doorashooyin lagu kalsoonaan karo.

Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika Molly Phee ayaa ku baaqday in si degdeg ah loogu baahan yahay in la joojiyo hadalada iyo ficilada sii hurinaya xaalada, isla markaana waxay carabka ku adkeeyeen in Ciidamada ammaanka ay dhex dhexaad ahaadaan.

“Waxaan maanta kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo sida degdega ah ee loogu baahan yahay in loo joojiyo hadalada sii kicinaya ficillada. Waxaan carrabka ku adkeeyay in ciidamada ammaanku ay dhexdhexaad ahaadaan, waxaan ku boorriyay Farmaajo in uu taageero ra’iisul wasaaraha si uu ugu yeero Golaha Wadatashiga Qaran si loo dhamaystiro doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo degdeg ah.”ayay ku qortay bogeeda Twitterka Molly Phee.

Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika Molly Phee ayaa sidoo kale waxa ay hore u sheegtay in dowlada Maraykanka ay ku taageersan tahay Ra’iisul Wasaare Rooble dadaallada uu wado ee la xiriira sidii loo qqban lahaa Shirka Madasha Wadatashiga Qaran kaas oo looga tashanayo sidii loo sixi lahaa tabashooyinka jira.