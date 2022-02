Maxaa ka jira in Somaliland ay aqoonsi uga raadsanayso Maraykanka inay siiso saldhig Milatari?

Wargeyska The Wall Streer Journal ee ka soo baxa dalka Maraykanka ayaa daabacay maqaal dheer oo uu uga warbixiyay Maamulka Somaliland oo doonaya in ay aqoonsi ugaga raadsadaan dalka Maraykanka iyagoo ka siinaya saldhig Milatari magaalada dekeda leh ee Berbera.

Wargeyska ayaa maqaalkiisa ku bilaabay; Somaliland, oo ah geeska nabdoon ee Soomaaliya rabshaduhu ka socdaan, ayaa siinaysa ciidamada Maraykanka isticmaalka deked iyo garoon diyaaradeed oo eegaya marinnada istaraatiijiga ah ee badda si ay ugu beddelaan tillaabooyin loo aqoonsanayo gobolka inuu yahay waddan madax-bannaan.

Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo rajaynaya inuu ka faa’iidaysto walaaca sii kordhaya ee Maraykanku ka qabo is balaarinta Shiinaha ee Afrika, ayaa Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qorsheynayaa inuu bisha March socdaal ku tago magaalada Washington, halkaas oo la filayo inuu u soo indho-indheeyo xiisaha Maraykanku u qabo isticmaalka tas-hiilaadka Berbera.

Magaaladu waxay ku taal gacanka Cadmeed, oo ah marin muhiim ah oo isku xira Badweynta Hindiya, Kanaalka Suweys iyo Badda Mediterranean-ka.

“Madaxweynuhu waxa uu si dhab ah u soo dhawaynayaa joogitaanka Maraykanka iyo ilaalinta marin-biyoodka,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda maamulka Somaliland Essa Kayd oo waraysi siiyay wargeyska.

“Mareykanku waa inuu si degdeg ah uga jawaabaa,” ayuu sii raaciyay Mr. Kayd.

Muddo tobanaan sano ah, Somaliland, oo hore u ahaan jirtay maxmiyad British ah oo ku taalla waqooyi-galbeed Soomaaliya, waxay waday olole aan miro-dhal lahayn oo ay caalamka ugu aqoonsanayso dal madax-bannaan. Laakiin isku daygan ugu dambeeyay wuxuu ku yimaadaa waqti ku habboon.

Waxaa sii xoogeysanaya carada ka jirta Washington oo ay ka qabto dowladda Soomaaliya ee uu Mareykanku taageero ee Muqdisho, taasoo dib u dhac ku keentay doorashooyinkii, isla markaana ku dhex milmay isqabqabsi siyaasadeed, inkastoo Mareykanka uu labaatan sano kaalmeyn jiray, haddana wuxuu ku guuldareystay inuu ka takhaluso Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacidda oo wacad ku maray inay weerari doonaan danaha Maraykanka ee Afrika iyo meelo kale.

“Niyad-xumada ka muuqata Muqdisho, oo ay weheliso walaaca laga qabo dagaalka dhex-mara ee ka socda dalka jaarka la ah ee Itoobiya iyo inqilaabkii milatari ee dhawaan ka dhacay Suudaan, ayaa qayb ka qaadanaya Capitol Hill uu u damqado Somaliland, oo si weyn uga muuqata gobolka doorashooyin dimoqraadi ahna ay ka dhaceen.”ayaa lagu qoray wargeyska.

“Xasilooni la’aanta sii socota ee Geeska Afrika iyo kor u qaadista tartanka caalamiga ah ee kheyraadka iyo saameynta ayaa ka dhigaysa mid aad muhiim u ah in aan la shaqeyno saaxiibada isku fikirka ah ee gobolka, sida Somaliland, oo ay ka go’an tahay nabadda, dimuqraadiyadda, iyo barwaaqada,” ayuu yiri Sen. Jim Risch, oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga gaar ahaan Guddiga Xiriirka Dibadda.

Maamulka Biden wuxuu ku adkeysanayaa mawqifkii Mareykanka ee uu mudada dheer haystay ee ahaa in Soomaaliya—oo ay ka dhaxeyso qabiilo iyo qeybsanaan gobol — waa inay sii ahaato mid sii jiri doonta.

Qaar ka mid ah dawladaha Afrika ayaa ka caga jiida inay sameeyaan wax kasta oo dhiirigelin kara dhaqdhaqaaqyada go’a ee dalalkooda.

Dhanka kale, Diblumaasiyiinta Mareykanka ayaan qarsanin sida ay uga xun yihiin Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed oo muddo sanad ka badan ku guuldareystey qabashada doorashada, iskuna dayay inuu si xilka u kordhisto.

Maamulka Trump ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka saaray Soomaaliya boqolaal ka tirsan ciidamada Kumaandooska Mareykanka, halkaasoo ay ku tababarayeen ciidamo maxalli ah oo la dagaalama Al-Shabaab, waxaana loo raray dalalka Jabuuti iyo Kenya ee deriska la ah. Maamulka Biden ayaan weli shaacin in ciidamada Mareykanka ay dib ugu celinayaan saldhigyada ay ku leeyihiin Soomaaliya.

Doodda ku saabsan mustaqbalka Somaliland ayaa ku soo beegantay iyadoo Maraykanka iyo Shiinaha ay ku loolamayaan saamaynta ay ku leeyihiin Afrika.

Sannadkii 2017-kii, Shiinuhu waxa uu Jabuuti ka furay saldhig millatari oo ugu horreeya dibadda, oo ku dheggan Somaliland, kuna yaalla marinka Bab el-Mandeb, oo ah meel halis ah oo u dhaxaysa Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.

Saldhigga Shiinaha oo ay saraakiisha Maraykanku sheegeen in uu ku filan yahay in lagu xiro markab xambaara diyaaradaha iyo maraakiibta Nukliyeerka ah ayaa ku fadhiya meel 6 mayl u jirta saldhigga ugu weyn ee ciidamada Maraykanku ku leeyihiin Afrika ee Camp Lemonnier oo ay ku sugan yihiin 4,500 oo askari oo Maraykan ah.

Inkastoo aysan muujinin wax calaamad ah oo ay ku doonayso inay sidaas sameyso, haddana Jabuuti waxay si sharci ah uga codsan kartaa Maraykanka inuu xiro saldhiggiisa wakhti kasta, taasoo ka dhigaysa ciidamada Maraykanka inay u xusulduubaan sidii ay u heli lahaayeen meel kale.

Hay’adaha sirdoonka Maraykanka ayaa soo gabagabeeyey in Beijing ay sidoo kale doonayso in ay saldhig ciidan ka samaysato Equatorial Guinea, oo ku taal xeebta Atlantic ee Afrika.

Washington waxay u aragtaa tallaabadan mid khatar gaar ah leh waxayna isku dayaysaa inay ku qanciso dawladda Equatorial Guinea inay diido xad-gudubyada Shiinaha.

Maamulka Somaliland ayaa u arka in tartanka quwadda weyni uu fur u yahay xaqiijinta maqaamka caalamiga ah ee ay muddada dheer raadinayeen.

“Haddii Shiinuhu uu xoog ama hab kale ku qabsado dalkeenna, markaa marin-biyoodyada waxa gacanta ku haya Shiinaha,” ayuu yiri Md. Kayd, wasiirka arrimaha dibadda Somaliland.

Somaliland waxay xornimada ka qaadatay Ingiriiska 1960-kii, maalmo ka hor, Soomaaliya oo markaas ahayd dhul la aamini karo oo Talyaanigu maamuli jiray, ayaa helay madaxbannaanideeda. Tobaneeyo dal ayaa aqoonsaday Somaliland ka hor inta aysan la midoobin Soomaaliya.

1991-kii Somaliland waxay ku dhawaaqday gooni-isu-taagga, waxayna soo saartay lacag ay iyadu leedahay, waxayna samaysatay ciidan u gaar ah. Wixii markaas ka dambeeyay, gobolku wuxuu ka fogaaday in badan oo ka mid ah dagaalladii Islaamiyiinta iyo qabaa’ilka ee ka dhacay Koonfurta Soomaaliya.

Maamulka ka dhisan Muqdisho, ayaa diiday dadaallada ay Somaliland ku raadineyso in loo aqoonsado dal madax-bannaan. Wada xaajoodyadu waa lagu guul daraystay in la isugu yimaado meel dhexe.

“Aad ayay u caddahay in Soomaaliya aysan aqbali doonin in dalka la kala qaybiyo,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Wuxuu sheegay in dastuurka dalka uu mamnuucayo in la kala tago.

Somaliland waxay dublamaasiyiin kala beddeshay Taiwan 2020, taasoo dharbaaxo ay ku noqotay Beijing, oo jasiirad Shiinaha ka tirsan u tixgalinaysa,” ayuu yiri J. Peter Pham, oo ahaan jiray dublamaasi sare oo Maraykan ah.

Bishii Ogosto, markii ciidamada Maraykanku ka soo baxeen Afgaanistaan, Somaliland waxay u soo bandhigtay kumanaan qaxooti ah oo la safnaa Maraykanka oo ka baxsanaya Taliban.

Isla bishaas, waxa magaalada Berbera ka soo degtay diyaarad nooca xamuulka qaada oo Maraykanku leeyahay oo siday tobaneeyo askari oo Maraykan ah, kuwaas oo qiimayn ku sameeyey dekedda iyo garoonka diyaaradaha, sida ay sheegeen saraakiil maxalli ah iyo kuwo Maraykan ah. Jidka diyaaraduhu wuxuu ka mid yahay kuwa ugu dheer Afrika.

Shirkadda saadka Imaaraatka ee DP World ayaa leh 65% dekedda, iyadoo Somaliland ay haysato 35%, sida ay sheegtay xukuumadda Somaliland.