Maxay ka wada hadleen Madaxda Galmudug, Hirshabelle iyo Wasiirada ka soo jeeda Hawiye

Madaxweynayaasha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa xalay kulan la qaatay Wasiirada Xukuumadda ee ka soo jeeda Beesha Hawiye.

Labada dhinac ayaa ka hadlay xaaladaha siyaasadeed, amniga, doorashooyinka ee deegaanada ay matalaan oo xilligan ka mid ah meelaha ugu liita ee xaaladahooda amni, horumar iyo adeegyo aas aasi

Arrimaha ugu weyn ee diiradda la saaray ayaa waxaa ka mid ah sidii amniga looga shaqeyn lahaa, doorashooyinka soo socda si ammaan uga dhici lahaayeen.

Wasiirada ayaa ka dalbaday Madaxweynayaasha labada dowlad Goboleed inay raadiyaan xuquuqda matalaadda Gobolka Banaadir, iyagoo ka faa’ideysanaya u dhowaanshahooda xilligan ee Dowladda Federaalka, inkastoo heshiiskii doorashada ee lagu saxiixay Muqdisho 17 September 2020 aanu qeyb ka aheyn arrinta Matalaada Gobolka Banaadir oo aan haba yaraatee heshiiskaas lagu soo darin.

Ilo ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in Wasiirada ay u soo bandhigeen Madaxweynayaasha in haddii ay tagto in wax laga bedelo heshiiskii 17 September ay muhiim tahay in lagu soo daro arrinta matalaada Gobolka Banaadir.