Midowga Afrika oo u magacaabay Fiona Lortan ku xigeenka wakiilka Soomaaliya

Guddiga Midowga Afrika ayaa u magacaabay Ms. Fiona Lortan inay noqoto ku xigeenka ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya (DRCC) iyo ku xigeenka madaxa ergada.

Haweenaydan ayaa lagu beddelay Simon Malungo oo ahaa ku xigeenkii hore wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, kaas oo Soomaaliya laga cayriyay kadib markii lagu eedeeyay inuu dambiyo ka geystay dalka.

Marwo Lortan waxay door muhiim ah ka ciyaari doontaa marxaladda kala guurka ah ee sida ay Midowga Afrika uga go’an tahay xaqiijinta Soomaaliya xasilloon oo ammaan ah.

Waxay ku biirtay guddiga Midowga Afrika May 2002 waxayna ka soo shaqeysay doorar kala duwan oo lagu xaqiijinayo nabadda iyo amniga qaaradda.

Waxa ay dhawaan ahayd Ku-simaha Agaasimaha Maareynta Khilaafaadka ee Waaxda Nabadda iyo Amniga ee Arrimaha Siyaasadda (PAPS) waxayna si mug leh uga soo shaqeysay AMISOM. Waxa ay hore uga soo shaqeysay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan, iyada oo xubin ka ah guddiga fulinta heerka sare ee Midowga Afrika ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan, oo uu madax ka yahay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika, Thabo Mbeki.

Guddoomiyaha Midowga Afrika ee Arrimaha Siyaasadda, Nabadda iyo Ammaanka (PAPS), H.E.

Danjire Bankole Adeoye, ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda dhowrka bilood ee soo socda ay u leeyihiin AMISOM maadaama uu waqtigu ku eg yahay 31-ka Maarso 2022.

“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Marwo Fiona Lortan, sida ay u aqbashay doorka ku-xigeenka SRCC muddadan ku meel gaarka ah, waxaa ka mid ah howlo kale oo badan, waxay ka shaqeyn doontaa sidii ay Midowga Afrika uga caawin lahayd sidii uu u gaarsiin lahaa dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay si loo soo afjaro AMISOM, lana raaco. diyaar garowga socda ee xilka, qaabka, baaxadda, iyo qaab dhismeedka howlgalka cusub ee Soomaaliya la soo jeediyay,” ayuu yiri Danjire Adeoye.

Ms. Lortan ayaa u dhalatay Koonfur Afrika waxayna haysataa Bachelor of Arts iyo Master of Philosophy in Social and Political Theory oo ay ka qaadatay Jaamacadda Kwa-Zulu Natal ee Durban, Koonfur Afrika iyo Jaamacadda Cambridge, Boqortooyada Ingiriiska.