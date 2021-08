Nin doonaya inuu is qarxiyo oo laga dhex raadinayo dalka Uganda

By

Wararka ka imanaya dalka Uganda ayaa sheegaya in nin la socday qof la sheegay inuu doonayay inuu isku qarxiyo ku -xigeenka Taliyaha Guud ee Booliska Uganda, Gen Paul Lokech, oo lagu aasay Degmada Pader uu baxsaday oo weli la la’yahay.

Sida ay qortay Jariirada Daily Monitor ee dalka Uganda in ninka baxsaday iyo kan Boolisku ay ku qabteen walxaha qarxa ay doonayeen inay si wadajir ah u weeraraanaaska Gen Lokech ee shalay lagu aasay Tuulada Baibir ee Degmada Pader ee waqooyiga Uganda.

Ilo wareedyo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in Katumba, oo loo yaqaan Ben oo ah ninka doonayay in uu is qarxiyo ee la qabtay uu xiriir la leeyahay fallaagada Allied Democratic Force (ADF) iyo kooxda argagixisada islaamiga ah ee al-Shabaab ee Soomaaliya.

Waxaa la soo wariyay in labaduba ay markii hore qorsheeyeen inay weeraraan baroordiiqyaasha guriga Gen Lokech ee Kitikifumba Kira, oo ku taal duleedka Kampala, inta lagu guda jiro adeegga aaska horraantii toddobaadka.

Brig Flavia Byekwaso, afhayeenka UPDF, ayaa ku xaqiijisay xarigga Katumba war saxaafadeed ay soo saartay Jimcihii.

“Markii kooxdeena sirdoonka ee wadajirka ah ay ka shakiyeen, waxay bilaabeen inay daba galaan ilaa ay ka heleen Mikicha Guest House oo ku yaal Golaha Magaalada Pader subaxnimadii Khamiista,” ayay tiri.

Afhayeenka UPDF ayaa sheegay in tuhmanayaasha ay doonayeen inay weeraraan kuwa baroor diiqaya si ay uga aargoostaan caburinta Gen Lokech iyo jabka xagjiriinta al-Shabaab iyo saaxiibadooda Soomaaliya.

Gen Lokech ayaa markii ugu horreysay qabtay taliska ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee hoostaga Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (Amisom) 2011, wuxuuna ka tagay 2012. Wuxuu mar kale dib ugu laabtay 2017 wuxuuna ka tagay 2018 kadib markii uu argagixisada ka saaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.

Aaska taliye ku xigeenka ciidamada Booliska Uganda Gen Gen Lokech ayaa dadkii ka qeybgalay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta Madaxweynaha dalka Shariif Sheekh Axmed.

Markii shaqaalaha ammaanku ay baareen qolka Katumba ee Guriga Martida ee Mikicha, ayaa la sheegay inay soo heleen bambooyin guriga lagu sameeyay, boorsooyin sidday bambooyin, qarxiyayaal, taleefanno gacmeed loo adeegsado in lagu qarxiyo bambooyinka, ammonium sulphate, furayaasha iyo fiilooyin loo adeegsan lahaa isqarxinta.